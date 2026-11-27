Grupa badawcza z Nanchang Hangkong University w prowincji Jiangxi we wschodnich Chinach przeprowadziła naziemne testy prototypu silnika turboodrzutowego z dopalaczem, który wykorzystuje proszek metalowy zamiast nafty lotniczej. Jak podaje South China Morning Post, uniwersytet oświadczył, że podczas testów silnik pracował stabilnie i osiągnął określone parametry.

Prace rozwojowe przez cztery lata prowadził zespół kierowany przez Sun Haijuna ze School of Energy Nanchang Hangkong University, przy wsparciu prowincjonalnego programu badań i rozwoju. Państwowy dziennik Science and Technology Daily nazwał test pierwszym na świecie przypadkiem zastosowania proszku metalowego w dopalaczu.

Jak działa dopalacz

Dopalacz znajduje się za turbiną silnika i wytwarza dodatkowy ciąg, spalając paliwo z wykorzystaniem tlenu pozostającego w gazach wylotowych. Takie systemy stosuje się podczas startu, wznoszenia i szybkiego przyspieszania. W przypadku myśliwców dodatkowy ciąg jest ważny w szczególności dla szybkiego dotarcia do celu lub uniknięcia zbliżającego się pocisku.

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Proszek metalowy może potencjalnie zapewniać większy ciąg niż nafta lotnicza, ponieważ może reagować nie tylko z tlenem, lecz także z dwutlenkiem węgla i parą wodną powstającymi podczas pracy silnika. Kolejną możliwą zaletą jest wysoka gęstość energii: stałe aluminium zawiera około 84 megadżuli energii chemicznej na litr, wobec około 34 megadżuli w nafcie lotniczej.

Trudności techniczne

Zespół nie sprecyzował, jakiego dokładnie metalu użyto w prototypie ani jaki ciąg osiągnął silnik. Sun Haijun wymienił wśród problemów technicznych kontrolę podawania proszku, zapłon wielofazowy i stabilizację płomienia. W ramach programu badacze zbudowali także oddzielny kompleks testowy dla małych silników turbinowych.

Uniwersytet uważa, że technologia może być przydatna dla przyszłych samolotów zdolnych przez dłuższy czas latać z prędkością co najmniej pięciokrotnie większą od prędkości dźwięku. Jednocześnie możliwość wykorzystania paliwa metalowego do rozwiązania problemu przechodzenia między różnymi trybami pracy silników wymaga jeszcze potwierdzenia. Zespół planuje kontynuować badania nad charakterystyką silnika i współpracować z partnerami inżynieryjnymi w celu praktycznego zastosowania opracowania.

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