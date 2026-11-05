Chiny zadeklarowały gotowość do pogłębiania stosunków dwustronnych z Koreą Północną. Główny dyplomata Chin Wang Yi spotkał się w czwartek w Pekinie z delegacją, na której czele stał Kim Song Nam, kierownik spraw międzynarodowych Partii Pracy Korei.

Oświadczenia Pekinu i Pjongjangu

Jak informuje South China Morning Post, Wang Yi oświadczył, że Pekin jest gotowy wspólnie z Koreą Północną realizować kluczowe porozumienia osiągnięte przez przywódców obu partii i państw oraz wspierać głębszy i bardziej merytoryczny rozwój więzi dwustronnych.

Podczas spotkania Wang Yi poinformował północnokoreańską delegację o wynikach piątego plenum Komunistycznej Partii Chin. Strona chińska zadeklarowała również gotowość do zacieśnienia wymiany w kwestiach budownictwa partyjnego i zarządzania państwem. W Pjongjangu, według chińskiego oświadczenia, wyrażono otwartość na taką współpracę.

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Kim Song Nam oświadczył, że Korea Północna jest gotowa wraz z Chinami podejmować wysiłki na rzecz rozwoju przyjaznych stosunków zgodnie z wolą przywódców obu partii i państw. Nazwał także ostatnią podróż przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una do chińskiego przygranicznego miasta Dandong nowym dowodem przyjaźni między krajami, którą scharakteryzował jako scementowaną krwią i zahartowaną przez historię. Podczas tej wizyty Kim Dzong Un uczcił 76. rocznicę przystąpienia chińskich wojsk do wojny koreańskiej.

Seria kontaktów

Kim Song Nam jest uważany za jednego z czołowych ekspertów Pjongjangu ds. Chin. Odpowiada za kontakty międzypartyjne obu krajów, odwiedzał Chiny w 2024 i 2025 roku oraz towarzyszył Kim Dzong Unowi podczas jego ostatniej podróży.

Jego wizyta odbywa się na tle innych kontaktów między stronami: do Korei Północnej przybyła delegacja Centralnej Szkoły Partyjnej Chin, a do Pekinu przyjechała w tym tygodniu delegacja państwowej północnokoreańskiej agencji informacyjnej KCNA. Tymczasem Korea Północna przeprowadziła w środę próbne odpalenie nowego pocisku obrony przeciwlotniczej — trzecie takie odpalenie w ciągu mniej niż tygodnia.

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