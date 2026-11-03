Chiński pododdział obrony powietrznej poinformował o jednoczesnym przechwyceniu dwóch nowych typów celów rakietowych podczas ćwiczeń. Według South China Morning Post, chińska telewizja państwowa CCTV przekazała, że jeden z celów niespodziewanie i gwałtownie zmienił kierunek lotu przed stromym opadaniem.

Chodzi o naziemny batalion rakietowy „Shenwei” wchodzący w skład Sił Powietrznych Centralnego Dowództwa Teatru działań Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Według CCTV jednostka jest wyposażona w przeciwlotnicze pociski rakietowe serii Hongqi, czyli HQ.

Test nowej platformy

Według stacji batalion pokonał tysiące kilometrów do rejonu ćwiczeń, a następnie szybko rozwinął się na stanowiskach w nocy. Na nagraniu widoczne były środki obrony powietrznej na pustynnym terenie, prawdopodobnie położonym w północno-zachodnich Chinach.

Żołnierz batalionu Shi Shidong powiedział CCTV, że jednostka otrzymała ostrzeżenie o zbliżaniu się kilku rakiet, w tym balistycznych. Telewizja podała również, że ćwiczenia testowały nową platformę uzbrojenia, jednak nie sprecyzowała, czy chodziło o rakiety-cel, czy o system przechwytywania. Nie ujawniono także typów przechwyconych rakiet ani charakterystyk użytych pocisków przechwytujących.

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Systemy HQ

W oddzielnych nagraniach CCTV wymieniła systemy, w które według niej wyposażony jest batalion: HQ-9, HQ-19 i HQ-29. HQ-9 jest opisywany jako przeciwlotniczy system dalekiego zasięgu do zwalczania myśliwców, bombowców i pocisków manewrujących. HQ-19 jest przeznaczony do przechwytywania pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu w końcowej fazie lotu.

HQ-29, zaprezentowany podczas parady wojskowej w Pekinie w ubiegłym roku, CCTV nazwała pozaatmosferycznym przechwytywaczem pocisków balistycznych o większym zasięgu w środkowej fazie trajektorii. Chińskie czasopismo wojskowe Ordnance Industry Science and Technology oceniało wysokość jego przechwytywania na do 2 tys. kilometrów, a zasięg na do 4 tys. kilometrów.

CCTV pokazała także przemieszczanie środków obrony powietrznej drogą lądową na mobilnych wyrzutniach, koleją, samolotami Y-20 oraz statkami towarowymi typu Ro-Ro. Inny żołnierz batalionu, Hu Yang, oświadczył, że jednostka może przechwytywać pociski balistyczne i hipersoniczne, samoloty stealth oraz roje dronów.

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