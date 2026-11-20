W Pekinie rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun 20 listopada wezwał Japonię do natychmiastowego skorygowania błędnych wypowiedzi i działań w kwestii Tajwanu, poinformowała Anadolu Agency.

Oświadczenie Pekinu

Według Guo Jiakuna przestrzeganie czterech dokumentów politycznych między Chinami a Japonią jest polityczną odpowiedzialnością i prawnym zobowiązaniem strony japońskiej. Podkreślił, że powinno to znajdować odzwierciedlenie nie tylko w oświadczeniach, ale także w działaniach.

Rzecznik oświadczył również, że Japonia powinna zająć właściwe stanowisko w kwestiach historycznych oraz wypracować obiektywne i racjonalne postrzeganie Chin.

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Stanowisko Tokio

Dzień wcześniej premier Japonii Sanae Takaichi, kończąc wizytę w chińskim Shenzhen, wezwała do konstruktywnych i stabilnych relacji z Pekinem. Uczestniczyła w dwudniowym szczycie przywódców Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, którego gospodarzem były Chiny.

Według Kyodo News Takaichi oświadczyła, że podstawowe stanowisko Japonii nie zmieniło się w porównaniu ze Wspólnym Komunikatem Japonii i Chin z 1972 roku. Zgodnie z dokumentem Tokio przeniosło uznanie dyplomatyczne z Tajpej do Pekinu, uznało ChRL za jedyny legalny rząd Chin oraz oświadczyło, że w pełni rozumie i szanuje stanowisko Pekinu w sprawie Tajwanu.

Stosunki między Chinami a Japonią pogorszyły się po wypowiedziach Takaichi z listopada 2025 roku na temat możliwej odpowiedzi japońskich sił samoobrony na inwazję Chin na Tajwan. Pekin uważa wyspę za część swojego terytorium, podczas gdy Tajpej twierdzi, że samodzielnie rządzi się od 1949 roku.

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