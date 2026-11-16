Chiny wezwały państwa, by nie tworzyły ideologicznych barier ani zamkniętych bloków w rozwoju sztucznej inteligencji. Rzeczniczka chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mao Ning oświadczyła, że Pekin uważa AI za wspólne dobro ludzkości, poinformowała Anadolu Agency.

Wezwanie do współpracy

Według Mao Ning państwa powinny unikać tworzenia ekskluzywnych grup i wprowadzania ideologicznych ograniczeń w rozwoju i zarządzaniu w dziedzinie sztucznej inteligencji. Zaapelowała do rządów o wspólne stworzenie mechanizmów współpracy, które mają zapewnić korzyści z tej technologii ludziom na całym świecie.

Rzeczniczka chińskiego resortu spraw zagranicznych oświadczyła, że strony powinny połączyć wysiłki na rzecz rozwoju i zarządzania w dziedzinie AI, aby technologia służyła wspólnemu dobrobytowi ludzkości.

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Kontakty ze Stanami Zjednoczonymi

Oświadczenie padło w obliczu nasilającej się konkurencji Chin i Stanów Zjednoczonych w dziedzinie zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji, w tym rozwoju półprzewodników, rozbudowy infrastruktury obliczeniowej oraz dostępu do złożonych systemów AI.

Osobno Mao Ning potwierdziła, że Pekin i Waszyngton utrzymują kontakty w sprawie możliwego chińsko-amerykańskiego szczytu. Nie sprecyzowała możliwej daty ani miejsca spotkania.

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