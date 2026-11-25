W Chinach wicepremier Ding Xuexiang wezwał Niderlandy do wspólnego utrzymania stabilności i nieprzerwanego funkcjonowania łańcuchów przemysłowych i dostaw podczas wizyty ministra spraw zagranicznych Niderlandów Toma Berendsena w Pekinie. Jak informuje South China Morning Post, chiński wicepremier złożył to oświadczenie w środę podczas spotkania z niderlandzkim dyplomatą.

Apele Pekinu

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi osobno oświadczył, że Pekin oczekuje od Niderlandów sprawiedliwego, przejrzystego i przewidywalnego środowiska biznesowego dla chińskich przedsiębiorstw. Wyraził także nadzieję, że Haga odegra konstruktywną rolę w zrównoważonym rozwoju stosunków między Chinami a Unią Europejską.

Według chińskiego MSZ Berendsen zadeklarował gotowość Niderlandów do wzmacniania kontaktów na wysokim szczeblu i pogłębiania współpracy w różnych dziedzinach. Podkreślił również potrzebę właściwego rozwiązywania różnic poprzez dialog i konsultacje.

Była to pierwsza podróż Berendsena do Chin po objęciu urzędu w lutym. Przed przybyciem do Pekinu odwiedził niderlandzkie firmy technologiczne oraz chiński startup z branży robotyki w Shenzhen.

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Spór wokół Nexperii

Stosunki między oboma krajami pogorszyły się w ubiegłym roku w związku ze sporem wokół niderlandzkiego producenta półprzewodników Nexperia, którego chińska firma Wingtech Technology nabyła w 2019 roku. Po interwencji rządu Niderlandów i orzeczeniach sądowych kontrola zarządcza Wingtech nad spółką została zawieszona.

W tym miesiącu niderlandzki sąd upoważnił wyznaczonych administratorów do poszukiwania zewnętrznych inwestorów i zakazał chińskiej spółce matce ingerowania w działalność Nexperii. Wingtech oświadczyła, że zaskarży tę decyzję.

Na początku tego miesiąca Chiny i Niderlandy przeprowadziły rozmowy na temat kontroli eksportu oraz uzgodniły utrzymywanie ścisłej komunikacji i wspólną pracę na rzecz zachowania stabilności i nieprzerwanego funkcjonowania półprzewodnikowych oraz innych łańcuchów dostaw.

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