Chiny chcą poruszyć kwestię swobodnego przepływu zielonych technologii, a także jednostronnych środków handlowych i protekcjonizmu na konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi w Turcji. Wiceminister ekologii i środowiska Chin Li Gao oświadczył, że Pekin zdecydowanie odpowie na ataki przeciwko krajowi.

Jak informuje Climate Home News, ograniczenia handlowe, w tym cła i kary dotyczące czystych technologii oraz towarów o wysokiej emisyjności, mogą ponownie stać się jednym z najtrudniejszych zagadnień negocjacji ONZ w sprawie zmian klimatu. Chiny, które dominują w światowej produkcji sprzętu dla czystych technologii, krytykują cła USA i UE oraz środki ograniczające import chińskich zielonych technologii.

Waszyngton i Bruksela twierdzą, że chińskie produkty otrzymują niesprawiedliwe subsydia państwowe, które zagrażają rozwojowi ich własnych sektorów czystych technologii.

Spór o CBAM

Napięcia handlowe stały się jednym z głównych konfliktów na COP30 w Brazylii. Wówczas Chiny, Indie, Republika Południowej Afryki i inne duże kraje rozwijające się zabiegały o włączenie jednostronnych środków handlowych do agendy negocjacji klimatycznych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kraje rozwijające się sprzeciwiają się unijnemu mechanizmowi dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 — CBAM. Przewiduje on opłatę graniczną za importowane produkty o wysokiej emisyjności z państw, w których obowiązują mniej rygorystyczne przepisy dotyczące emisji. UE wyjaśnia, że mechanizm ma chronić jej przemysł przed nieuczciwą konkurencją i zachęcać do redukcji emisji.

Chiny i inne państwa rozwijające się uważają, że taka opłata jest sprzeczna z międzynarodowymi zasadami handlu i nieproporcjonalnie karze kraje mające mniej zasobów na dekarbonizację przemysłu lub zakup bardziej ekologicznych towarów. Wielka Brytania również planuje od stycznia wprowadzić własną wersję mechanizmu.

Dialog bez praktycznych rozwiązań

Na COP30 kraje uzgodniły utworzenie pierwszego dialogu ONZ na temat klimatu i handlu, a Brazylia zainicjowała dobrowolne forum do dyskusji o tym, jak handel może wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy. Analityczka E3G Ellie Belton zaznaczyła, że ostatnie dyskusje pozostały dotąd na poziomie debat zasadniczych i nie przyniosły praktycznych rozwiązań.

Podczas pierwszego dialogu w czerwcu w Bonn uczestnicy w większości powtórzyli swoje wcześniejsze stanowiska. Wśród proponowanych obszarów współpracy są wymiana danych w celu uzgodnienia działania różnych rynków emisji, zmniejszanie barier dla czystych technologii w ramach umów o wolnym handlu oraz obniżanie kosztów handlu niskoemisyjnego.

Czytaj nas na