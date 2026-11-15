Ambasador Chin w USA Xie Feng wezwał Waszyngton do dołączenia do Światowej Organizacji Współpracy w Dziedzinie Sztucznej Inteligencji Waico przed szczytem Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Shenzhen w Chinach. W artykule dla gazety „People’s Daily” stwierdził, że Chiny i USA, jako wiodące państwa w dziedzinie technologii i sztucznej inteligencji, mogą konkurować, a jednocześnie współpracować, informuje South China Morning Post.

Propozycja dotycząca Waico

Według Xie Fenga Chiny z zadowoleniem przyjmują i oczekują dołączenia innych krajów, w tym USA, do Waico w celu wspólnego rozwoju i zarządzania w dziedzinie AI. Nazwał tę technologię ważnym motorem innowacji i wzrostu gospodarczego w regionie Azji i Pacyfiku oraz na świecie.

Waico z siedzibą w Szanghaju założono w lipcu. Wśród jej uczestników są Kazachstan, Laos, Pakistan i Indonezja. Gazeta zaznacza, że organizacja jest postrzegana jako konkurent amerykańskiej inicjatywy Pax Silica, którą prezydent USA Donald Trump promuje w celu zabezpieczenia przed Chinami łańcuchów dostaw w sektorach AI i chipów.

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Szczyt w Shenzhen

Oczekuje się, że Trump przybędzie do Shenzhen późno w środę. Mają mu towarzyszyć amerykańscy biznesmeni, w tym szef Tesli i SpaceX Elon Musk oraz dyrektor generalny Mastercard Michael Miebach. We wtorek, przed spotkaniem przywódców, rozpocznie się szczyt dyrektorów firm APEC.

W Shenzhen wzmocniono środki bezpieczeństwa i kończone są technologiczne przygotowania do wydarzenia. Lokalne władze poinformowały o wykorzystaniu tłumaczenia AI, inteligentnej nawigacji i cyfrowej odprawy celnej dla uczestników. W mieście ujednolicono również ponad 100 tys. oznaczeń w językach obcych, a ponad 3 tys. bankomatów ma obsługiwać wypłaty gotówki z zagranicznych kart.

Xie Feng wezwał również Pekin i Waszyngton do wspierania wielostronnego systemu handlowego, usuwania barier protekcjonistycznych i budowania otwartej gospodarki regionu Azji i Pacyfiku.

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