Ministerstwo Handlu Chin 23 października wezwało Stany Zjednoczone do „poszanowania faktów” i natychmiastowego zaprzestania działań wobec chińskich instytucji badawczych, które Pekin nazwał dyskryminacyjnymi. Oświadczenie padło w związku z ograniczeniami amerykańskiego finansowania badań dla dziesiątek chińskich uniwersytetów, informuje Channel NewsAsia.

Ograniczenia finansowania

Na początku października republikański ustawodawca wezwał Departament Obrony USA do wpisania kolejnych 58 chińskich instytucji edukacyjnych i 62 laboratoriów technologicznych na tak zwaną listę 1286. W liście, z którym zapoznał się Reuters, wskazano, że część wymienionych instytucji działa w obszarach produkcji półprzewodników, sztucznej inteligencji i obliczeń kwantowych.

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Departament Obrony USA nie może przyznawać finansowania badań organizacjom współpracującym z chińskimi uniwersytetami znajdującymi się na liście. Resort uznaje taką współpracę za kwestię zgodności z wymogami, która może zagrozić amerykańskiemu finansowaniu federalnemu.

Stanowisko Pekinu

Chińskie ministerstwo oświadczyło, że działania Waszyngtonu faktycznie zmuszają amerykańskie instytucje badawcze do opowiedzenia się po jednej ze stron i celowo podważają normalną współpracę naukową między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Pekin podkreślił również, że zacieśnienie dwustronnej współpracy naukowej leży we wspólnym interesie obu stron, a wprowadzone ograniczenia, w ocenie ministerstwa, osłabią postęp naukowo-technologiczny samych Stanów Zjednoczonych.

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