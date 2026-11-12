Chiński regulator energetyczny wezwał lokalnych producentów turbin gazowych do przyspieszenia rozwoju technologicznego i oferowania swoich produktów zagranicznym centrom danych. Pekin dąży do zaostrzenia konkurencji z zachodnimi firmami na rynku, który szybko rośnie z powodu zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną, donosi OilPrice.

Rekordowe zamówienia

Według szacunków JP Morgan światowe zamówienia na turbiny gazowe osiągnęły rekordowy poziom. W drugim kwartale wolumen nowych zamówień wyniósł 38 GW — o 29% więcej niż w pierwszym kwartale i o 71% więcej rok do roku.

Na Stany Zjednoczone przypadła połowa nowych zamówień. Bank wiąże popyt z szybkim rozwojem centrów danych, a także z przenoszeniem produkcji do USA. Producenci turbin nie utrzymują zapasów takiego sprzętu, dlatego nabywcy zmagają się z niedoborami i długimi okresami oczekiwania.

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Kontrakty w Kanadzie i Malezji

Zastępca dyrektora Departamentu Regulacji Rynku w Chińskiej Narodowej Administracji Energetycznej Wang Yunbo powiedział gazecie People’s Daily, że w niektórych przypadkach okres oczekiwania na turbiny przekracza pięć lat. Jak stwierdził, stwarza to dla chińskiego przemysłu zarówno możliwości, jak i wyzwania.

Chińskie firmy już zawierają umowy za granicą. W ubiegłym miesiącu Dongfang Electric Corporation podpisała umowę z kanadyjskim deweloperem centrów danych Eco DC Solutions na dostawę 30 turbin gazowych Dongfang dla kanadyjskich centrów danych o mocy ponad 2,1 GW. Wcześniej Shanghai Electric Group otrzymała kontrakt na dostawę sprzętu dla elektrowni gazowo-parowej Samalaju Combined Cycle Power Plant w malezyjskim stanie Sarawak.

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