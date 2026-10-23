W Hobart w Australii podczas negocjacji Komisji ds. Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (CCAMLR) rozpatrywane jest dossier przypisywane delegacji Chin dotyczące utworzenia morskiego obszaru chronionego o powierzchni 127 tys. km² na Morzu Kosmonautów. Jak informuje Daily Maverick, pakiet liczący 105 stron zawiera samą propozycję, jej uzasadnienie naukowe oraz projekt zmian zasad tworzenia morskich obszarów chronionych na Oceanie Południowym.

Proponowany obszar mógłby obowiązywać przez 20 lat. Po tym czasie musiałby zostać przedłużony, zmieniony lub zastąpiony nowym porozumieniem w drodze konsensusu wszystkich 27 członków komisji. Publikacja zaznacza, że jeden członek CCAMLR mógłby zablokować przedłużenie jego obowiązywania.

Zmiany zasad CCAMLR

Chińska propozycja przewiduje ujednoliconą procedurę dla nowych morskich obszarów chronionych, w tym wieloletnie systematyczne badania oceanograficzne. Według przeprowadzonej przez publikację analizy dokumentów negocjacyjnych CCAMLR część tych podejść przypomina wymogi promowane w latach 2022 i 2023 przez Federację Rosyjską — państwo-agresora.

Wówczas rosyjska delegacja nalegała na nowe kryteria dla projektów morskich obszarów chronionych i żądała zawieszenia negocjacji w ich sprawie do czasu rewizji zasad. Większość członków komisji stwierdzała, że takie wymogi tworzą nieosiągalne bariery dla przyjmowania nowych obszarów chronionych.

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Cele klimatyczne i połów kryla

Jeden z chińskich dokumentów przewiduje usunięcie z obowiązujących zasad dwóch celów ochrony środowiska: ochrony elementów kluczowych dla funkcjonowania lokalnych ekosystemów oraz zachowania odporności ekosystemów na skutki zmian klimatu. Aby zmiany te weszły w życie, muszą je zatwierdzić wszystkie państwa członkowskie CCAMLR.

Przedstawiciele organizacji ekologicznych krytykują projekt, twierdząc, że obejmuje on obszary, na których nie prowadzi się przemysłowego połowu kryla. Profesorka Uniwersytetu Canterbury Karen Scott zaznaczyła, że ograniczony okres obowiązywania morskich obszarów chronionych nie jest nowym podejściem: na przykład obszar na Morzu Rossa zaplanowano na 35 lat i również wymaga on przedłużenia.

CCAMLR nadal rozpatruje cztery starsze propozycje morskich obszarów chronionych, w tym dla Półwyspu Antarktycznego, Wysp Orkadów Południowych i Antarktydy Wschodniej. Według publikacji propozycje są rozpatrywane przez członków komisji do 30 października.

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