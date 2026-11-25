Chiny wystrzeliły załogowy statek kosmiczny Shenzhou-24 do stacji orbitalnej Tiangong. Na pokładzie znajdują się dowódca Tang Hongbo, inżynier pokładowy Wu Yi oraz specjalista ds. ładunku użytecznego Muhammad Zeeshan Ali — pierwszy astronauta z Pakistanu na orbicie i pierwszy zagraniczny członek załogi chińskiej stacji.

Rakieta nośna Long March-2F wystartowała z kosmodromu Jiuquan w prowincji Gansu w północno-zachodnich Chinach o godz. 8:18 rano, informuje South China Morning Post, powołując się na Chińską Agencję Załogowych Lotów Kosmicznych. Zgodnie z planem statek ma zadokować do Tiangong około trzy i pół godziny po wejściu na orbitę.

Tygodniowa misja pakistańskiego astronauty

Ali spędzi na stacji około tygodnia, a następnie ma wrócić na Ziemię statkiem Shenzhou-23 wraz z Zhangiem Zhiyuanem oraz pierwszym astronautą z Hongkongu Lai Kainem. Zhang i Lai spędzili na stacji poprzednie sześć miesięcy.

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Przez około tydzień na Tiangong będzie jednocześnie przebywać sześć osób: czterech astronautów z Chin kontynentalnych, jeden przedstawiciel Hongkongu i jeden przedstawiciel Pakistanu. Przed lotem Ali przez siedem miesięcy uczył się języka chińskiego, który jest głównym językiem roboczym stacji. Przygotowano dla niego również menu halal zgodnie z jego potrzebami i preferencjami żywieniowymi.

Eksperymenty i roczna misja

Tang Hongbo i Wu Yi pozostaną na Tiangong przez sześć miesięcy wraz z Zhu Yangzhu, trzecim członkiem załogi Shenzhou-23. Według agencji Zhu Yangzhu zostanie pierwszym chińskim astronautą, który spędzi w kosmosie pełny rok. Jego doświadczenie ma zostać wykorzystane do badania adaptacji organizmu do długotrwałego pobytu w kosmosie oraz testowania systemów podtrzymywania życia.

Załoga Shenzhou-24 ma przeprowadzić 90 eksperymentów w dziedzinach kosmicznych nauk o życiu, medycyny lotniczej i kosmicznej, fizyki płynów w mikrograwitacji oraz spalania. Osobno zaplanowano cztery wspólne chińsko-pakistańskie projekty z zakresu biotechnologii i materiałoznawstwa. Ali będzie w szczególności badał fotosyntezę u bakterii oraz wpływ promieniowania kosmicznego i mikrograwitacji na nasiona komosy ryżowej.

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