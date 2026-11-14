Chiny w piątek ostrzegły Stany Zjednoczone przed wprowadzeniem nowych ograniczeń eksportu półprzewodników. Rzeczniczka chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mao Ning oświadczyła, że Pekin konsekwentnie sprzeciwia się nadużywaniu kontroli eksportu, ponieważ takie działania, jak powiedziała, naruszają stabilność globalnych łańcuchów przemysłowych i dostaw.

Stanowisko Pekinu

Komentując apele amerykańskich ustawodawców o zaostrzenie ograniczeń dotyczących dostaw sprzętu do produkcji chipów do Chin, Mao Ning stwierdziła, że nie leży to w interesie żadnej ze stron. Powiedziała również, że Chiny i USA powinny wspólnie realizować ważne ustalenia osiągnięte przez przywódców państw oraz wspierać stabilny rozwój dwustronnych relacji gospodarczych i handlowych, podaje CBS News.

Dyskusja w USA

Oświadczenie Pekinu padło w kontekście skandalu wokół Nvidii i jej byłego dyrektora generalnego Jensena Huanga, który złożył rezygnację w czwartek. Według CBS News Huang przyznał się do romansu, który miał mieć z Alice Huang, byłą wysoką rangą menedżerką singapurskiej firmy zajmującej się centrami danych Megaspeed. Redakcja zaznacza, że nie są spokrewnieni.

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W wywiadzie dla CNBC sekretarz skarbu USA Scott Bessent obarczył Departament Handlu odpowiedzialnością za niewpisanie Megaspeed na amerykańską listę Entity List. Wpisanie na tę listę ogranicza firmom dostęp do amerykańskich produktów technologicznych. Bessent powiedział, że Departament Skarbu, Pentagon, Departament Stanu i Przedstawiciel Handlowy USA popierali wpisanie Megaspeed na listę przez kilka miesięcy.

Według amerykańskiego urzędnika sekretarz handlu Howard Lutnick zgodził się zeznawać 10 grudnia przed Senacką Komisją Bankową. The New York Times informował wcześniej, że amerykańscy urzędnicy rozpowszechniali memorandum powołujące się na dane wywiadowcze, które rzekomo wskazywały na możliwy związek Alice Huang z chińskim Ministerstwem Bezpieczeństwa Państwowego. Pekin odrzucił te twierdzenia, nazywając je pretekstem do wprowadzenia technologicznej blokady mającej uniemożliwić Chinom rozwój technologii sztucznej inteligencji.

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