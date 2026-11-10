Chiny zdobyły 17 złotych medali na MŚ w podnoszeniu ciężarów — ECNS

Reprezentacja Chin zdobyła 17 złotych, 10 srebrnych i sześć brązowych medali na Mistrzostwach Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2026, które zakończyły się 8 listopada w chińskim Ningbo, w prowincji Zhejiang. Poinformował o tym ECNS.

Ponad 500 uczestników

Zawody trwały od 27 października do 8 listopada i były pierwszym turniejem kwalifikacyjnym w podnoszeniu ciężarów do Igrzysk Olimpijskich 2028 w Los Angeles. Mistrzostwa świata powróciły do Chin po raz pierwszy od 31 lat. Wzięło w nich udział ponad 500 sportowców z ponad 90 krajów i regionów, którzy rywalizowali w 16 kategoriach wagowych.

Chiny wystawiły 16-osobową drużynę. Pierwszego dnia turnieju Yang Yang zwyciężył w rwaniu i dwuboju w męskiej kategorii do 60 kg. He Yueji później zdobył złoto w rwaniu wśród mężczyzn w kategorii do 65 kg.

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Zwycięstwa w kategoriach kobiet

Zhang Haiqing zdobyła złoto w rwaniu i dwuboju w kategorii wagowej do 53 kg, wyprzedzając amerykańską zawodniczkę Ulrey o jeden kilogram. Pei Xinyi zwyciężyła we wszystkich trzech konkurencjach w kategorii do 61 kg: uzyskała 112 kg w rwaniu, 142 kg w podrzucie i 254 kg w dwuboju.

Yang Qiuxia i Peng Cuiting podzieliły między sobą trzy złote medale w kategorii do 77 kg. Liao Guifang zdobyła wszystkie trzy złote medale w wadze do 86 kg, a Li Yan — w kategorii powyżej 86 kg. Li Yan ustanowiła także nowy rekord świata w rwaniu.

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