Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (ChALW) zmienia system wspólnego szkolenia marynarki wojennej, lotnictwa i Wojsk Rakietowych po tym, jak ćwiczenia wykazały trudności w koordynacji między różnymi rodzajami sił. Według chińskiej gazety wojskowej PLA Daily podczas jednych z manewrów samoloty sił powietrznych dwukrotnie uznano w symulacji za trafione przez własne siły, a jednostka Wojsk Rakietowych miała trudności z naprowadzaniem uderzeń na poruszające się cele na morzu.

Jak informuje South China Morning Post, zmiany wprowadziła flotylla niszczycieli Wschodniego Dowództwa Teatru Działań ChALW.

Wspólne obszary ćwiczeń

Zgodnie ze zaktualizowanymi zasadami flotylla będzie dzielić obszary ćwiczeń i cele z innymi rodzajami sił, a scenariusze manewrów będą opracowywane z uwzględnieniem ich potrzeb. Inne służby będą mogły składać wnioski o wykorzystanie zasobów flotylli, a odrębna grupa marynarki wojennej będzie uwzględniać te potrzeby w planach wspólnych ćwiczeń.

Przewidziano także regularną wymianę personelu między rodzajami sił zbrojnych. W jednym z planów szkoleniowych okręty miały wykorzystywać informacje innych służb do końcowego naprowadzania dalekosiężnych uderzeń. Podczas innych ćwiczeń samolot wczesnego ostrzegania przesłał okrętowi dane o celu i oceny zagrożeń za pośrednictwem łącza transmisji danych.

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Ujawnione trudności

Pierwsze próby wspólnego wykorzystania zasobów szkoleniowych ujawniły także inne problemy. W szczególności sprzeczne wymagania dotyczące przestrzeni powietrznej zmusiły jednostki do wprowadzania zmian w ostatniej chwili, co zakłóciło ćwiczenia przez znaczną część dnia.

Były amerykański attaché wojskowy w Pekinie Dennis Blasko stwierdził, że koordynacja wykorzystania przestrzeni powietrznej i unikanie rażenia własnych sił morskich, powietrznych i rakietowych, zwłaszcza na morzu, jest nowym wyzwaniem dla ChALW. Następnie roczny plan szkoleniowy flotylli włączono do programu wspólnego szkolenia wyższego szczebla, w którym zasoby są rozdzielane centralnie zgodnie z potrzebami jednostek.

W 2016 roku Chiny zastąpiły siedem okręgów wojskowych pięcioma połączonymi dowództwami teatrów działań, odpowiedzialnymi za operacje międzyrodzajowe. Jednocześnie badacze z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych doszli do wniosku, że zdolność ChALW do prowadzenia wspólnych operacji pozostaje nierówna: armia jest lepiej przygotowana do wcześniej zaplanowanych działań niż do szybkiej zdecentralizowanej koordynacji na poziomie taktycznym.

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