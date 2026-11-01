Chiny przesuwają akcent w dostawach broni do Mali, Burkina Faso i innych krajów afrykańskich na systemy obrony powietrznej, drony uderzeniowe i środki walki elektronicznej. Wcześniej podstawę eksportu do regionu stanowiła broń strzelecka, pojazdy opancerzone, ciężarówki i artyleria, informuje South China Morning Post.

Dostawy do krajów Sahelu

W kwietniu w składzie kolumny wojskowej w Mali zauważono cztery pojazdy, które grupa analityczna Janes zidentyfikowała jako chińskie zestawy obrony powietrznej Yitian-L. Pięć miesięcy później administracja prezydenta Burkina Faso opublikowała nagranie z testów i przeglądu sprzętu, na którym widoczne były mobilny radar obserwacyjny oraz wyrzutnia pocisków przeciwlotniczych. Zidentyfikowano je jako wariant chińskiego systemu Sky Dragon produkowanego przez Norinco.

W latach 2024–2025 Burkina Faso otrzymało również z Chin pojazdy opancerzone i artylerię, w tym wozy wsparcia ogniowego VN22B i WMA301, transportery opancerzone WZ-551, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet SR5 oraz samobieżne działa-moździerze PLL-05.

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Nowe możliwości dla chińskich producentów

Zmiana jest szczególnie widoczna w Sahelu, gdzie Mali i Burkina Faso zakończyły współpracę obronną z Francją i zetknęły się z ograniczeniami amerykańskiej pomocy bezpieczeństwa. Oba kraje zwróciły się o wsparcie wojskowe do Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — i kupują chiński sprzęt w obliczu walki z grupami powstańczymi.

Starsza badaczka Hudson Institute Liselotte Odgaard stwierdziła, że pojawienie się chińskich systemów obrony powietrznej, dronów uderzeniowych i sprzętu walki elektronicznej świadczy nie tylko o szerszym katalogu produktów, lecz także o dostawach bardziej zaawansowanych technologii, które wcześniej oferowały głównie Rosja i zachodni producenci. Zaznaczyła, że pojazdy opancerzone, ciężarówki i artyleria prawdopodobnie nadal stanowią większość dostaw pod względem ilości.

W sierpniu Wybrzeże Kości Słoniowej zaprezentowało drony uderzeniowe Wing Loong II, otrzymane w ramach kontraktu z chińskim państwowym eksporterem sprzętu lotniczego Catic, zawartego w czerwcu 2024 roku. Badaczka SIPRI Katarina Jokic wskazała cenę, w tym koszty utrzymania, jako istotny czynnik zakupów chińskiego uzbrojenia. Norinco otworzyło regionalne biuro w Dakarze oraz centrum serwisowe w stanie Bauchi w Nigerii, przeznaczone do napraw, dostaw części zamiennych i wsparcia technicznego.

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