Ambasada Chin w Republice Dominikańskiej oskarżyła ambasador USA Leah Campos o ingerencję we współpracę handlową i wywieranie presji, której celem jest niedopuszczenie chińskich firm do projektu telekomunikacyjnego państwowej wietnamskiej spółki Viettel. Poinformował o tym South China Morning Post.

Viettel otrzymał 20-letnią koncesję na widmo radiowe i ma zostać czwartym operatorem komórkowym w Republice Dominikańskiej. Amerykańscy urzędnicy twierdzą, że spółka w dużej mierze wykorzystuje chiński sprzęt na innych rynkach Ameryki Łacińskiej. Jednocześnie umowy z dostawcami dla nowego projektu nie zostały ujawnione, dlatego wykorzystanie w nim chińskiego sprzętu nie zostało potwierdzone.

Apel USA w sprawie dostawców

Campos powiedziała w wywiadzie opublikowanym w środę, że 80% projektu Viettel może zależeć od dostawców, których USA uznają za stwarzających wysokie ryzyko. Dodała również, że amerykańscy inwestorzy telekomunikacyjni czują się wykluczeni z projektu.

W piątek ambasador wezwała rząd Republiki Dominikańskiej, aby wymagał od Viettel korzystania z technologii wyłącznie z tak zwanych zaufanych krajów. Osobno wymieniła państwa będące stronami Konwencji budapeszteńskiej o cyberprzestępczości, do której Chiny nie przystąpiły. Campos wyjaśniła, że jej zdaniem USA udzielają przyjaznej rady zgodnej z ich krajowymi standardami.

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Reakcja ambasady Chin

Ambasada Chin w Santo Domingo oświadczyła, że Waszyngton nie ma prawa jednostronnie określać, które kraje lub dostawcy są godni zaufania. Placówka dyplomatyczna podkreśliła również, że Konwencja budapeszteńska jest regionalnym porozumieniem w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, a nie globalnym standardem technicznym.

Ambasada odrzuciła ostrzeżenia dotyczące ryzyka związanego z chińskim sprzętem i oświadczyła, że jest on bezpiecznie używany w ponad 100 krajach, w tym w Republice Dominikańskiej. Strona chińska twierdzi również, że ograniczenia dla chińskich dostawców mogą podnieść koszty telekomunikacji, pogłębić nierówności cyfrowe i spowolnić cyfrową transformację kraju.

Szef administracji prezydenta Republiki Dominikańskiej José Ignacio Paliza powiedział lokalnym mediom, że władze szanują stanowisko ambasador USA i rozważą kwestie bezpieczeństwa. Jednocześnie podkreślił, że wejście nowego operatora na rynek jest potrzebne, aby zapobiec oligopolowi i obniżyć ceny dla konsumentów.

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