W Chinach Armia Ludowo-Wyzwoleńcza ma wdrożyć systemy cyfrowe na wszystkich etapach naboru rekrutów w ramach reformy „end-to-end sunshine”. Odpowiednie zarządzenia wydały w tym miesiącu kancelarie generalne Centralnej Komisji Wojskowej i Rady Państwowej, informuje South China Morning Post.

Proces online i kontrola danych

Inicjatywa przewiduje wykorzystanie systemów opartych na danych podczas całej procedury poboru. Jak pisze PLA Daily, reforma ma zapewnić w pełni internetowy proces, dostępność danych i przejrzystość na każdym etapie, a także podnieść jakość i efektywność selekcji.

W pierwszej połowie roku administracja poborowa przetestowała w całym kraju pomocniczy system selekcji. Jego algorytm tworzy listy do selekcji i przydziału, po czym lokalne komitety sił zbrojnych weryfikują i doprecyzowują informacje. PLA Daily oświadczył, że połączenie oceny ludzkiej i analizy maszynowej ma sprawić, że weryfikacja kandydatów będzie dokładniejsza, skuteczniejsza i bardziej przejrzysta.

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Walka z naruszeniami i poszukiwanie absolwentów

Reforma jest również częścią szerszych działań antykorupcyjnych Pekinu w wojsku. W sierpniu chińskie organy nadzoru dyscyplinarnego opublikowały informacje o naruszeniach w sektorze poborowym. Wśród nich były przypadki, gdy członkowie Partii Komunistycznej i urzędnicy wykorzystywali swoje stanowiska, aby pomóc rekrutom uzyskać pożądany przydział do rodzajów sił zbrojnych, a także przypadki oszustw podczas testów sprawnościowych i fałszowania danych osobowych.

Władze chińskie starają się również pozyskiwać lepiej wykształconych żołnierzy do pracy z bardziej złożonymi systemami uzbrojenia. Zaktualizowane rozporządzenie dotyczące pracy poborowej, które weszło w życie 1 maja 2023 roku, wskazuje studentów college’ów jako główną grupę docelową i zawiera odrębny rozdział dotyczący poboru w czasie wojny. Według przedstawiciela biura poborowego Ministerstwa Obrony ChRL udział absolwentów college’ów wśród rekrutów po raz pierwszy przekroczył połowę w 2022 roku, a w ciągu ostatnich trzech lat utrzymywał się powyżej 70%.

W Shenzhen do ukierunkowanego wyszukiwania kandydatów wykorzystuje się dane miejskiego centrum zarządzania, w tym dane o rejestracji, wykształceniu i specjalności mieszkańców w wieku poborowym. Urzędnicy innych dzielnic miasta współpracują z operatorami internetowymi, analizując czas oglądania filmów i kliknięcia linków, aby ocenić zainteresowanie potencjalnych rekrutów.

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