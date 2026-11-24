Chińskie linie lotnicze Xiamen Airlines, spółka zależna China Southern Airlines, 24 listopada 2026 roku podpisały umowę z Boeingiem na zakup 50 samolotów modelu 737-8. Dostawy statków powietrznych zaplanowano partiami na lata 2031–2034.

Jak informuje AeroTime, w komunikacie giełdowym China Southern łączną cenę katalogową 50 samolotów wraz z silnikami oszacowano na około 7,4 mld dolarów. Jednocześnie China Southern poinformowała, że Boeing udzielił Xiamen Airlines znacznego rabatu, jednak nie ujawniła faktycznej ceny kontraktu.

Warunki dostaw i finansowania

Xiamen Airlines będzie dokonywać płatności zaliczkowych, a pozostałą kwotę za każdy samolot zapłaci przy dostawie. Przewoźnik planuje sfinansować zakup ze środków własnych, wpływów z pozyskania kapitału oraz kredytów bankowych.

Umowa nadal wymaga zatwierdzenia przez akcjonariuszy China Southern oraz odpowiednie chińskie organy władzy.

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Przygotowania do nowego hubu lotniczego

Rada dyrektorów China Southern powiązała zakup z przyszłą przeprowadzką Xiamen Airlines do międzynarodowego portu lotniczego Xiamen Xiang'an, rozwojem sieci hubowej w prowincji Fujian oraz optymalizacją floty. Nowe lotnisko ma zostać otwarte do końca 2026 roku i zastąpić międzynarodowy port lotniczy Xiamen Gaoqi.

China Southern posiada 55% udziałów w Xiamen Airlines. Przed zamówieniem Airbusa we wrześniu 2022 roku przewoźnik eksploatował wyłącznie samoloty Boeinga. W kwietniu 2026 roku Xiamen Airlines zgodziły się również kupić 35 samolotów rodziny Airbus A320neo z dostawami w latach 2029–2032 w ramach grupowego zamówienia na 137 samolotów, którego cena katalogowa wynosiła około 21,4 mld dolarów.

W komunikacie China Southern nie sprecyzowano, czy 50 Boeingów 737-8 wchodzi w skład zobowiązania Chin do zakupu 200 samolotów Boeing, o którym chińskie Ministerstwo Handlu poinformowało w maju 2026 roku.

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