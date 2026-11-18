Chińska spółka dystrybucji gazu China Gas Holdings zwiększyła do 1 mln ton rocznie wolumen zakupów skroplonego gazu ziemnego od amerykańskiego eksportera Venture Global. Rozszerzona umowa kupna-sprzedaży przewiduje dostawy amerykańskiego LNG przez 20 lat, począwszy od 2030 roku, informuje OilPrice.

Kontrakt podwojono

Nowe porozumienie dodaje 0,5 mln ton LNG rocznie do umowy, o której strony informowały we wrześniu 2026 roku. Wówczas China Gas uzgodniła zakup od Venture Global 0,5 mln ton skroplonego gazu rocznie.

Po zwiększeniu kontraktu łączny wolumen długoterminowych dostaw Venture Global dla China Gas w ramach 20-letnich umów wynosi do 3 mln ton rocznie. Dostawy będą realizowane z portfela projektów amerykańskiej spółki.

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Rozwój projektów LNG w USA

Dyrektor generalny Venture Global Mike Sabel oświadczył, że firma rozszerza partnerstwo z China Gas i zamierza zaspokajać potrzeby energetyczne Chin amerykańskim LNG z projektów w stanie Luizjana.

Przewodniczący rady dyrektorów i prezes China Gas Liu Minghui zaznaczył, że umowa jest zgodna ze strategią firmy dotyczącą rozwoju globalnego biznesu handlu LNG, który ma łączyć niezawodne źródła dostaw z rynkami, na których rośnie popyt na gaz.

Venture Global rozpoczęła również komercyjną eksploatację pierwszej fazy swojego drugiego projektu eksportowego LNG, Plaquemines LNG. Według OilPrice w trzecim kwartale 2026 roku firma odnotowała rekordową sprzedaż i wyniki finansowe w warunkach wysokich cen LNG oraz popytu na amerykański gaz.

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