Chińska grupa uderzeniowa lotniskowca, na czele z lotniskowcem Liaoning, w ubiegłym tygodniu wyszła poza pierwszy łańcuch wysp i dotarła na wody w pobliżu najdalej na południe wysuniętego punktu Filipin. Według filipińskiej stacji telewizyjnej BNC okręty znajdowały się około 25 mil morskich, czyli 46 km, na wschód-południowy wschód od wyspy Balut, po czym w piątek obrały kurs na północny wschód, informuje South China Morning Post.

Trasa chińskiej grupy

Oprócz Liaoning w skład grupy weszły duże niszczyciele rakietowe typu 055 Wuxi i Anshan oraz niszczyciel typu 052D Huainan. Według BNC okręty w czwartek przeszły przez Cieśninę Basilan po tym, jak zauważono je u południowo-zachodnich wybrzeży Filipin; w tym rejonie były monitorowane przez okręty marynarki wojennej tego kraju.

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Japońskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że 14 października okręty przepłynęły na południowy wschód przez Cieśninę Miyako na Ocean Spokojny. Następnego dnia skręciły w kierunku Morza Południowochińskiego, a później skierowały się ku południu Filipin. Trasa oznacza, że grupa okrążała Filipiny przeciwnie do ruchu wskazówek zegara — od północnego do zachodniego wybrzeża, w odwrotnym kierunku niż podczas ćwiczeń w październiku 2024 roku.

Ćwiczenia na Morzu Filipińskim

Jeśli chińska grupa będzie kontynuować ruch na północny wschód, może wejść na Morze Filipińskie, gdzie Stany Zjednoczone i Japonia prowadzą odbywające się co dwa lata ćwiczenia Keen Sword. Siódma Flota Marynarki Wojennej USA poinformowała w czwartek, że lotniskowiec USS Theodore Roosevelt działa na Morzu Filipińskim wraz z okrętami Japonii, Australii, Kanady i Francji. Ćwiczenia trwają od 19 do 29 października w obiektach na terenie całej Japonii i na przyległych wodach.

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