Chińska państwowa spółka Sichuan Roads and Bridges Group planuje ułożyć 220-kilometrowy wodociąg od źródeł Mzima w hrabstwie Taita-Taveta do zbiorników Mazeras w hrabstwie Kilifi. Projekt ma zwiększyć dostawy wody do hrabstw Mombasa, Kilifi, Kwale i Taita-Taveta, podaje Nation Kenya.

Warunki umowy

Spółka zrealizuje projekt w modelu buduj-eksploatuj-przekaż (BOT) we współpracy z Coast Water Works Development Authority. W takim modelu strona prywatna finansuje, projektuje i buduje obiekt, eksploatuje go przez określony czas, a następnie przekazuje na własność państwa.

Okres realizacji projektu wyniesie 30 lat: trzy lata przeznaczono na budowę, a kolejne 27 na eksploatację i utrzymanie. Inwestycje mają obejmować obiekty poboru wody, rurociąg magistralny, stacje pomp oraz obiekty magazynowania wody.

Dyrektoriat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy Skarbie Narodowym oszacował projekt na 335,338 mln dolarów, czyli 43,5 mld szylingów. Jednocześnie Nation Kenya podało, że całkowity koszt inicjatywy wynosi 50,6 mld szylingów.

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Dodatkowe 105 mln litrów dziennie

Rurociąg o średnicy 1200 mm ma transportować codziennie 105 tys. metrów sześciennych, czyli 105 mln litrów, wody. Ma on uzupełnić istniejący system Mzima I, który dostarcza wodę na wybrzeże od lat 50. XX wieku.

Samuel Soda Bengi, inżynier i wykonawca związany z Coast Water Works Development Authority, oświadczył, że rurociąg Mzima I, uruchomiony w 1957 roku, jest zużyty i ma liczne wycieki oraz pęknięcia. Według niego nowy projekt nadal znajduje się na etapie ostatecznego zatwierdzania.

Propozycję dotyczącą Mzima II zatwierdzono w sierpniu 2024 roku, aby przejść do przygotowania projektu i studium wykonalności. Dane przedstawione Senatowi w czerwcu 2026 roku wykazały, że łączne dzienne zapotrzebowanie na wodę w czterech hrabstwach wynosiło 512 tys. metrów sześciennych, podczas gdy produkcja wynosiła 185 tys. metrów sześciennych. Jeśli projekt zostanie zrealizowany, nowy wodociąg zapewni dodatkowe ilości wody, ale nie zlikwiduje całego niedoboru.

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