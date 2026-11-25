Chińska firma Air White Whale zaprezentowała w Zhuhai koncepcję transportowego bezzałogowca W8000 o docelowym udźwigu do ośmiu ton. Aparat pokazano przed Chińskimi Międzynarodowymi Targami Lotniczo-Kosmicznymi Airshow China, informuje The War Zone.

W8000 to dwusilnikowy samolot turbośmigłowy z tylną rampą ładunkową. Deklarowany udźwig jest docelowym wskaźnikiem rozwoju: dane dotyczące zasięgu, maksymalnej masy startowej i wymagań eksploatacyjnych nie zostały jeszcze ujawnione. Nie podano również typu silników, które mają zostać wykorzystane w tym aparacie.

Większy model w gamie

W8000 jest rozwijany jako większy wariant transportowego drona W5000 tej samej firmy. W5000 zaprojektowano do przewozu do pięciu ton ładunku. Jego deklarowany maksymalny zasięg wynosi 2600 kilometrów, maksymalna masa startowa — 10,8 tony, a objętość przedziału ładunkowego przekracza 65 metrów sześciennych.

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Według chińskich źródeł, na które powołuje się publikacja, W5000 odbył pierwszy lot 14 listopada w rejonie Ordosu w Mongolii Wewnętrznej. Test miał trwać około 30 minut; sprawdzano podczas niego autonomiczne funkcje lotu, kanały transmisji danych, zespół napędowy oraz systemy sterowania.

Zastosowanie logistyczne

Duże bezzałogowe transportowce mogą przewozić ładunki na paletach, sprzęt przemysłowy i inne wielkogabarytowe towary między węzłami logistycznymi a odległymi obszarami. Ich eksploatacja wymaga jednak obsługi technicznej, obsługi naziemnej, infrastruktury do załadunku oraz sieci operacyjnej.

Chińskie źródła twierdzą również, że Air White Whale otrzymała 835 zamówień lub wstępnych zobowiązań od krajowych firm logistycznych dotyczących W5000. Charakter tych ustaleń i liczba wiążących kontraktów nie zostały sprecyzowane. Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji W5000 planowane jest do końca 2027 roku, pod warunkiem zakończenia testów i certyfikacji.

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