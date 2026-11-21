Chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego oświadczyło, że żadne państwo nie jest w stanie osiągnąć „absolutnego bezpieczeństwa” kosztem bezpieczeństwa innych krajów. W komentarzu opublikowanym w piątek na oficjalnym koncie resortu chiński wywiad wezwał do promowania podejścia opartego na wspólnym bezpieczeństwie międzynarodowym.

Jak informuje South China Morning Post, publikacja ukazała się dzień po trójstronnym szczycie Chin, USA i Rosji. Resort określił własną koncepcję bezpieczeństwa jako rozwinięcie teorii marksistowskiej i odpowiedź na narastającą niestabilność geopolityczną.

Trzy zasady podejścia Pekinu

Ministerstwo przedstawiło teoretyczne, historyczne i praktyczne podstawy swojej doktryny. Teoretycznie wiąże ją z marksistowską teorią historii świata, zgodnie z którą rozwój sił wytwórczych i globalne kontakty coraz ściślej łączą ludzkość. Resort oświadczył, że konfrontacja o sumie zerowej nie odpowiada tak wzajemnie zależnemu światu.

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W komentarzu podkreślono, że bezpieczeństwo pojedynczego kraju nie może istnieć w izolacji od bezpieczeństwa świata i nie może być budowane na braku bezpieczeństwa innych państw. Chiński wywiad wezwał rządy, by uwzględniały uzasadnione interesy bezpieczeństwa innych krajów obok własnych oraz przestrzegały zasad wzajemnie korzystnej współpracy.

Globalna Inicjatywa Bezpieczeństwa

Jako praktyczny powód takiego podejścia resort wskazał deficyty pokoju, rozwoju, bezpieczeństwa i globalnego zarządzania. Oświadczył, że współczesne wyzwania bezpieczeństwa stały się transnarodowe, wzajemnie powiązane i zróżnicowane. Nagromadzenie problemów wewnętrznych w jakimkolwiek państwie, według oceny ministerstwa, może przerodzić się w zagrożenia regionalne lub globalne.

Komentarz zawiera także wezwanie do aktywniejszej realizacji Globalnej Inicjatywy Bezpieczeństwa, którą przewodniczący ChRL Xi Jinping po raz pierwszy przedstawił w kwietniu 2022 roku. South China Morning Post zauważa, że inicjatywa ta jest jednym z kluczowych elementów polityki bezpieczeństwa i polityki dyplomatycznej Pekinu oraz jest przedstawiana jako alternatywa dla sojuszy wojskowych pod przywództwem USA i zachodniej architektury bezpieczeństwa. W chińskiej oficjalnej retoryce jest ona wymierzona przeciwko „mentalności zimnej wojny”, jednostronnym sankcjom i tak zwanej „jurysdykcji długiego ramienia”.

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