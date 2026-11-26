Chińska firma AI Z.AI jest opóźniona w wydaniu swojego kolejnego flagowego modelu. Poinformował o tym The Japan Times, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Ograniczony dostęp do mocy obliczeniowej

Jej konkurent Moonshot AI oczekuje, że odstęp między dużymi premierami może wydłużyć się z sześciu miesięcy do roku lub dłużej, jeśli firma straci dostęp do zagranicznych mocy obliczeniowych.

Firma Moonshot AI z siedzibą w Pekinie jest szczególnie narażona na nowe amerykańskie przepisy, ponieważ wynajmuje zasoby obliczeniowe do trenowania modeli i preferuje zagranicznych dostawców, zauważa publikacja.

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Najnowsze amerykańskie ograniczenia dotyczące chipów mogą spowodować dalsze opóźnienia w rozwoju chińskich modeli sztucznej inteligencji.

Przeciwdziałanie destylacji modeli

Według publikacji próby amerykańskich firm OpenAI i Anthropic, mające zapobiegać destylacji modeli, również spowolniły rozwój chińskiej AI. Destylacja to metoda, w której deweloperzy trenują własne modele, wykorzystując odpowiedzi potężniejszych systemów.

Takie działania zagrażają jednej z przewag chińskich firm w konkurencji z amerykańskimi deweloperami — możliwości tworzenia konkurencyjnych modeli po znacznie niższych kosztach mimo wieloletnich ograniczeń eksportowych.

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