Chińska firma technologiczna Tencent w trzecim kwartale zwiększyła przychody o 8% rok do roku — do 207,34 mld juanów, czyli 31,10 mld dolarów. Wynik był niższy od prognozy analityków, którzy oczekiwali 210,77 mld juanów, według danych Reuters opublikowanych przez Channel NewsAsia.

Tempo wzrostu spowolniło

W ciągu trzech miesięcy zakończonych we wrześniu tempo wzrostu przychodów Tencent spowolniło w porównaniu z poprzednim kwartałem. W poprzednim kwartale firma informowała o wzroście przychodów o 11%, podczas gdy w trzecim kwartale wskaźnik ten wyniósł 8%.

Reuters wiąże spowolnienie z utratą tempa wzrostu działalności gamingowej firmy. Jednocześnie popyt na usługi w obszarze sztucznej inteligencji wsparł działalność chmurową Tencent.

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Zysk netto przekroczył oczekiwania

Zysk netto Tencent wzrósł o 0,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku — do 63,61 mld juanów, czyli 9,54 mld dolarów. To więcej niż oczekiwali analitycy, którzy prognozowali 59,46 mld juanów.

Szacunki analityków podano na podstawie danych LSEG. W komunikacie wskazano również kurs: 1 dolar był równy 6,6659 chińskiego juana.

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