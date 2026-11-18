Chińska firma technologiczna Tencent oświadczyła, że nowe ograniczenia USA dotyczące wykorzystywania zaawansowanych chipów w zagranicznych centrach danych mogą opóźnić rozwój kolejnej wersji jej modelu sztucznej inteligencji. Prezes firmy Martin Lau powiedział podczas konferencji poświęconej wynikom za trzeci kwartał, że te środki cofają wszystkich w Chinach.

Według niego w krótkiej perspektywie Tencent prawdopodobnie będzie potrzebować więcej czasu na stworzenie kolejnej wersji modelu. Informuje o tym Anadolu Agency.

Zasada dotycząca zdalnych obliczeń

Nowa zasada Departamentu Handlu USA ma zamknąć lukę w poprzedniej kontroli eksportowej. Wcześniej chińskie firmy, którym ograniczono import zaawansowanych chipów Nvidia, mogły wynajmować moc obliczeniową w centrach danych za granicą do trenowania modeli AI, dopóki same procesory pozostawały poza Chinami.

Tencent i jego konkurent Alibaba były wśród firm korzystających z takiej mocy. Zgodnie z nową zasadą dostawcy muszą uzyskać amerykańską licencję na dostarczanie chipów i serwerów objętych tą zasadą do zagranicznych centrów danych. Dotyczy to centrów zapewniających moc obliczeniową powyżej ustalonego progu firmom z siedzibą w Chinach lub na innych określonych rynkach.

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Chińskie procesory i usługi chmurowe

Lau uważa, że ograniczenia skłonią chińskich twórców AI do bliższej współpracy z krajowymi producentami chipów. Huawei przewodzi chińskim wysiłkom na rzecz stworzenia alternatyw dla procesorów Nvidia, na których chińskie firmy technologiczne polegały przy trenowaniu modeli sztucznej inteligencji.

Tencent niedawno zaprezentował model Hy4, zdolny do interpretowania obrazów; firma poinformowała o lepszym wykonywaniu instrukcji i rozumowaniu podczas pracy z długimi dokumentami. Wypuściła także Hy4 Flash — wersję przeznaczoną do obniżenia kosztów działania modelu po treningu.

Nakłady kapitałowe Tencent w kwartale zakończonym 30 września wzrosły o 225% rok do roku, do 65,1 mld juanów, czyli 9,76 mld dolarów. Przychody zwiększyły się o 8%, do 31,1 mld dolarów, podczas gdy skorygowany zysk operacyjny spadł o 6%, do 10,2 mld dolarów.

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