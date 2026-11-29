Chińscy badacze opracowali ultracienką bioniczną powłokę do śrub napędowych statków, która podczas testów na dużym tankowcu zmniejszyła zużycie paliwa o 2,6%. Technologię stworzyły Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, powiązany z Chińską Akademią Nauk, oraz firma żeglugowa Cosco Shipping Energy Transportation, podaje South China Morning Post.

Testy na tankowcu

Powłokę naniesiono na śrubę napędową bardzo dużego tankowca klasy VLCC o wyporności 300 tys. ton. Próby morskie rozpoczęły się w 2023 roku, a pierwszy statek z pokrytą powłoką śrubą wyruszył w rejs w listopadzie tego samego roku. Do kwietnia statek odbył 12 rejsów i przebył ponad 130 tys. mil morskich, czyli około 240,7 tys. kilometrów.

Testy wykazały, że na śrubie pozostało od 60% do 70% powłoki. Według oceny Chińskiego Towarzystwa Klasyfikacyjnego średnia roczna oszczędność paliwa dla jednego statku wynosi 2,6%. Według publikacji może to obniżyć koszty paliwa o ponad 1 mln juanów rocznie oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o niemal 1 tys. ton.

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Materiał bioniczny

Materiał o grubości 0,1–0,2 mm stworzono na wzór skóry delfinów. Łączy on materiały o właściwościach cieczy i elastyczne, zachowując wytrzymałość twardej powłoki, właściwości poślizgowe oraz zdolność łagodzenia przepływu wody. Według kierownika zespołu badawczego Zenga Zhixianga powłoka zmniejsza tarcie i siły ścinające między śrubą a wodą, a także poprawia kąt natarcia przepływu wody, zwiększając efektywność napędu.

Koszt materiału dla jednego statku wynosi około 160 tys. juanów. Instytut i firma żeglugowa planują zastosować technologię na innych tankowcach, jednak wymaga to opracowania zautomatyzowanego sprzętu do nakładania powłoki i poprawy jej adaptacyjności.

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