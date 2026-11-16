Chińscy badacze ze Szpitala Tongji, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology oraz Wuhan University opublikowali przegląd dotyczący tego, jak uszkodzenia DNA w limfocytach T mogą ograniczać skuteczność immunoterapii przeciwnowotworowej. Chodzi w szczególności o terapię inhibitorami punktów kontrolnych układu odpornościowego oraz terapię komórkami CAR-T, których działanie zależy od funkcjonalności limfocytów T.

Jak informuje News-Medical, przegląd opublikowano w czasopiśmie Cancer Biology & Medicine. Jego autorzy usystematyzowali dane dotyczące przyczyn uszkodzeń DNA w limfocytach T, mechanizmów naprawy, możliwych konsekwencji dla przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej oraz metod ograniczania takich uszkodzeń.

Jak dochodzi do uszkodzenia DNA limfocytów T

W mikrośrodowisku guza limfocyty T są narażone na kilka oddziaływań genotoksycznych. Ich szybkie namnażanie się i aktywacja receptorów limfocytów T powodują stres replikacyjny oraz powstawanie reaktywnych form tlenu. Autorzy wymienili również jako dodatkowe czynniki konkurencję o glukozę, wpływ regulatorowych limfocytów T i komórek mieloidalnych supresorowych, a także chemioterapię, radioterapię i inhibitory odpowiedzi na uszkodzenia DNA.

Zgodnie z przeglądem, w środowisku o wysokim poziomie reaktywnych form tlenu przeważają oksydacyjne uszkodzenia zasad DNA i pęknięcia jednoniciowe. Ich naprawa jest związana z enzymem PARP. Stres replikacyjny aktywuje oś ATR-CHK1, natomiast pęknięcia dwuniciowe DNA są naprawiane z udziałem ATM i DNA-PK.

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Konsekwencje dla leczenia

W przeglądzie wskazano, że aktywowane limfocyty T skuteczniej naprawiają DNA, lecz jednocześnie gromadzą więcej uszkodzeń. Wyczerpane limfocyty T wykazywały największy wzrost poziomu fosforylowanego ATM, a terminalnie zróżnicowane efektorowe komórki pamięci były bardziej podatne niż komórki pamięci o właściwościach komórek macierzystych.

Gromadzenie się uszkodzeń wiąże się ze zmniejszeniem produkcji granzymu B i interferonu gamma, zaburzeniem tworzenia pamięci immunologicznej, wzrostem ekspresji PD-1 i TIM-3, apoptozą oraz erozją telomerów. Autorzy zwrócili również uwagę, że inhibitory PARP mogą zwiększać immunogenność guzów, ale mogą nasilać uszkodzenia DNA w limfocytach T.

Wśród możliwych podejść przedklinicznych wymienionych w artykule znalazły się podnoszenie poziomu NAD+ za pomocą β-mononukleotydu nikotynamidowego, blokowanie CD38, hamowanie indukowalnej syntazy tlenku azotu oraz dostosowywanie schematów stosowania leków. U myszy podwyższenie poziomu NAD+ lub blokada CD38 przywracały zależną od PARP naprawę DNA i poprawiały namnażanie oraz cytotoksyczność limfocytów T. Jako potencjalne biomarkery do doboru pacjentów i monitorowania odpowiedzi na leczenie zaproponowano fosforylowany ATM oraz 8-OHdG.

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