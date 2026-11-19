Chińscy badacze z Instytutu Psychologii Chińskiej Akademii Nauk wraz z kolegami z Uniwersytetu w Shenzhen i innych instytucji przetestowali nieinwazyjne podejście do stymulacji głębokich struktur mózgu. W randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą i stymulacją pozorowaną uczestniczyło 69 osób z subklinicznymi objawami depresyjnymi. Siedem dni po trzech kolejnych dniach stymulacji uczestnicy otrzymujący stymulację o częstotliwości 10 Hz wykazali istotnie większe obniżenie wyników depresji niż grupa stymulacji pozorowanej, informuje News-Medical.

Obwód przetwarzania nagrody

Naukowcy połączyli funkcjonalny rezonans magnetyczny, elektroencefalografię i modelowanie obliczeniowe. Umożliwiło to zidentyfikowanie obwodu przetwarzania nagrody, który łączy brzuszno-przyśrodkową korę przedczołową i prążkowie brzuszne.

Badacze odkryli również związek oscylacji w pasmach theta i alfa w brzuszno-przyśrodkowej korze przedczołowej z błędami przewidywania nagrody. Takie błędy pojawiają się, gdy rzeczywisty wynik różni się od oczekiwanego, i stanowią część uczenia się opartego na nagrodzie.

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Efekt stymulacji

Na podstawie tych danych zespół opracował protokół przezczaszkowej stymulacji interferencją czasową. Metoda polega na podawaniu prądów elektrycznych przez elektrody umieszczone na skórze głowy, aby nieinwazyjnie modulować aktywność mózgu.

U zdrowych dorosłych stymulacja o częstotliwości 10 Hz selektywnie poprawiała uczenie się oparte na nagrodzie i zmieniała interakcje w obwodzie czołowo-prążkowiowym. W przypadku stymulacji o częstotliwości 5 Hz badacze nie odnotowali porównywalnego efektu.

Pracę opublikowano 18 listopada w czasopiśmie Science Translational Medicine. Autorzy zaznaczyli, że do ustalenia terapeutycznej skuteczności tego podejścia potrzebne są większe badania kliniczne.

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