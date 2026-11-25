Chiński zespół badawczy z udziałem pracowników Tencent AI for Life Sciences Lab w Shenzhen przedstawił system oparty na sztucznej inteligencji do projektowania peptydów terapeutycznych zdolnych do oddziaływania z dwoma celami biologicznymi. Nature poinformowało o tym rozwiązaniu w artykule dotyczącym projektowania od podstaw wysoce aktywnych peptydów dwucelowych.

Jak oceniano system

Proces ORIDTP obejmuje generowanie peptydów dla określonego celu, dalsze zwiększanie ich powinowactwa, klasyfikowanie kandydatów oraz sprzężenie zwrotne z eksperymentów. Autorzy porównali system z metodą PepDif oraz PepDif w połączeniu z PepDRL.

W testach komputerowych dla zadań z jednym celem oceniano po 50 kandydatów w każdym z 50 zadań testowych. W przypadku projektowania peptydów z dwoma celami rozpatrywano po 50 kandydatów w 35 zadaniach. Kryteria obejmowały odsetek kandydatów spełniających kryterium powinowactwa, przewidywane powinowactwo wiązania, różnorodność sekwencji oraz wskaźniki wiarygodności przewidywanej struktury pLDDT i ipTM.

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Weryfikacja eksperymentalna

Materiały badania opisują również iteracyjne projektowanie agonistów receptora GLP-1R. W każdej z pięciu rund do weryfikacji eksperymentalnej wybierano 15 kandydatów.

Aktywność peptydów oceniano na podstawie wartości EC50 dla aktywacji GLP-1R, porównując wyniki z początkowym peptydem referencyjnym o EC50 wynoszącym 276,2 nM. Dla pięciu rund autorzy podali wyniki odpowiednio dla 5, 5, 4, 4 i 2 pomyślnie zoptymalizowanych peptydów.

W informacjach o wkładzie autorów wskazano, że przeprowadzono walidację na myszach. Czterech autorów powiązanych z Tencent wymieniono jako wynalazców w zgłoszeniach patentowych dotyczących tej pracy, a kilku współautorów jest pracownikami Tencent AI for Life Sciences Lab.

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