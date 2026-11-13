Naukowcy z Chińskiego Uniwersytetu Farmaceutycznego ustalili, że enzym PTPN2 pomaga komórkom ostrej białaczki szpikowej przetrwać, chroniąc białko c-MYC przed rozpadem. Jak podaje News-Medical, obniżenie poziomu PTPN2 spowalniało wzrost komórek białaczkowych w eksperymentach laboratoryjnych i nasilało ich zaprogramowaną śmierć.

Ostra białaczka szpikowa powstaje w wyniku nagromadzenia niedojrzałych komórek krwiotwórczych w szpiku kostnym, gdzie wypierają one zdrowe komórki. Chemioterapia pozostaje jedną z głównych metod leczenia, a leki celowane, w tym wenetoklaks, poszerzyły możliwości terapii. Jednocześnie leczenie komplikują oporność na leki i toksyczność.

Jak PTPN2 wspiera wzrost komórek

Zespół Penga Yana przeanalizował otwarte zbiory danych dotyczące ekspresji genów i przeżywalności. W próbkach ostrej białaczki szpikowej aktywność genu PTPN2 była wyższa niż w próbkach kontrolnych, a u pacjentów z wyższą ekspresją tego genu obserwowano tendencję do krótszego całkowitego przeżycia. Badania laboratoryjne próbek pacjentów wykazały również podwyższony poziom informacyjnego RNA i białka PTPN2.

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Naukowcy ograniczyli produkcję PTPN2 w komórkach pochodzących od pacjentów, a także w dwóch ludzkich liniach komórkowych białaczki — MOLM13 i NB4. Następnie więcej komórek zatrzymywało się w fazie G1 przed replikacją DNA i ulegało zaprogramowanej śmierci. Przywrócenie aktywnego PTPN2 przywracało komórkom zdolność do wzrostu, podczas gdy nieaktywna wersja enzymu nie wywoływała takiego efektu.

Eksperymentalny inhibitor w modelach mysich

Badanie opublikowane 16 października 2026 roku w czasopiśmie Targetome wykazało, że PTPN2 usuwa grupę fosforanową z c-MYC w miejscu treoniny 58. Ta modyfikacja wiąże się z oznaczeniem białka do późniejszego rozpadu. Gdy poziom PTPN2 się obniżał, c-MYC rozpadał się szybciej; przywrócenie c-MYC pomagało komórkom MOLM13 wznowić wzrost.

Autorzy przetestowali również małą cząsteczkę WS35, która hamuje PTPN2. W liniach komórkowych zwiększała ona fosforylację c-MYC w miejscu treoniny 58, zmniejszała poziom białka c-MYC oraz powodowała zatrzymanie cyklu komórkowego i nasilenie śmierci komórek. U myszy z wszczepionymi komórkami NB4 związek spowalniał wzrost guzów bez istotnych zmian masy ciała podczas eksperymentu. Jednocześnie WS35 hamuje także spokrewniony enzym PTP1B, dlatego do oceny roli samego PTPN2 potrzebne są bardziej selektywne inhibitory i dalsze badania przedkliniczne.

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