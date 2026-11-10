W Chinach badacze ustanowili światowy rekord pod względem liczby podwodnych dronów działających jako autonomiczna grupa. W teście uznanym przez Księgę Rekordów Guinnessa uczestniczyło 116 urządzeń TH-618. Jak podaje Engadget, drony samodzielnie wykonały serię manewrów i formacji w basenie o wymiarach około 50 na 20 metrów.

Autonomiczna nawigacja trwała około 34 minut

Test przeprowadzili w sierpniu 2026 roku badacze z Northwestern Polytechnical University wspólnie z firmą Xi'an Tianhe Maritime Technologies, spółką zależną wykonawcy kontraktów obronnych Xian Tianhe Defense Technology. Według publikacji przez około 34 minuty urządzenia orientowały się wyłącznie na podstawie danych wizualnych, pokonując ponad 488 metrów bez ingerencji człowieka.

Każdy TH-618 ma kształt długiej rury z czterema śrubami napędowymi i kamerą. Dron ma około 60 centymetrów długości i około 15 centymetrów szerokości oraz waży około 5 kilogramów. Jego zasięg wynosi nieco ponad 29 kilometrów, a ciągła praca może trwać około ośmiu godzin.

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Nawigacja bez sygnału satelitarnego

Do korygowania trasy drony wykorzystują kamery podobne do tych montowanych w smartfonach, a systemy sztucznej inteligencji korygują trasę w czasie rzeczywistym, uwzględniając podwodne przeszkody i ryzyko kolizji. Uniwersytet oświadczył, że urządzenia mogą autonomicznie śledzić rzeźbę terenu, rozpoznawać punkty orientacyjne, regulować głębokość i prędkość, poruszać się pionowo oraz zawisać w wodzie.

Nawigacja podwodna jest trudniejsza niż powietrzna, ponieważ pod wodą nie można polegać na zwykłej komunikacji bezprzewodowej ani satelitarnych systemach pozycjonowania. Dodatkowymi czynnikami są ograniczona widoczność i wysokie ciśnienie. Twórcy muszą łączyć podwodne czujniki, wykrywanie obiektów i komunikację akustyczną, aby koordynować urządzenia.

Według South China Morning Post uniwersytet nazwał stabilną nawigację setek urządzeń przełomem w koordynacji na dużą skalę bezzałogowych systemów podwodnych. Jednocześnie Engadget zauważa, że test w kontrolowanym basenie nie dowodzi jeszcze zdolności takiego roju do działania w warunkach morskich.

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