Japońskie firmy działające za granicą uważają chińskie przedsiębiorstwa za coraz silniejszych konkurentów. Świadczy o tym badanie japońskiej agencji promocji handlu JETRO, informuje Channel NewsAsia.

Konkurencja się nasiliła

Do 38% wzrósł odsetek badanych firm, które stwierdziły, że ogólnie mają więcej konkurentów niż podczas poprzedniego badania dwa lata temu. Respondenci wskazali chińskie firmy jako największe źródło konkurencji w Ameryce Środkowej i Południowej, Afryce oraz Tajlandii.

Uczestnicy badania zauważyli również, że konkurencyjność firm z Chin wzrosła w większości kluczowych regionów i krajów.

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Cena i szybkość podejmowania decyzji

Wśród zalet chińskich firm 97,1% respondentów wskazało konkurencyjność cenową, a 48,1% — szybkość podejmowania decyzji. Sprzedawca komponentów elektronicznych w USA stwierdził, że jakość chińskich produktów znacznie się poprawiła, dlatego różnicy cenowej nie da się już zrekompensować wyłącznie wyższą jakością.

Sprzedawca sprzętu elektronicznego w Niemczech oświadczył, że koncentruje się na branżach o wysokich barierach wejścia, w tym na systemach kontroli ruchu lotniczego i sektorze obronnym. Prezes JETRO Norihiko Ishiguro powiedział, że japońskie firmy muszą konkurować dzięki wysokiej wartości dodanej, bezpieczeństwu produktów i metodom sprzedaży.

Badanie przeprowadzono w sierpniu–wrześniu 2026 roku, a odpowiedzi udzieliło 7695 firm.

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