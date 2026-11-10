Chińscy importerzy węgla sprzeciwiają się próbom włączenia przez indonezyjskich eksporterów do nowych kontraktów postanowień, które zwalniałyby dostawców z obowiązku realizacji uzgodnionych wolumenów dostaw. Jak informuje OilPrice, powołując się na źródła Bloomberga, chodzi o przypadki, w których władze Indonezji ponownie ograniczą limity wydobycia lub eksportu albo będą opóźniać pozwolenia eksportowe.

Niepewność dla eksporterów

Indonezja, największy na świecie eksporter węgla energetycznego, kilkakrotnie zmieniała w ciągu roku zasady dotyczące wydobycia i eksportu. Ograniczało to międzynarodowe dostawy i zmuszało Chiny, największego na świecie konsumenta węgla, do dostosowywania przepływów importowych i krajowej produkcji.

Eksport indonezyjskiego węgla energetycznego ograniczały limity produkcji oraz niepewność polityki państwa w sektorach wydobywczym i eksportowym. Władze kraju zmniejszyły limity dla górników. Ponadto silne zjawisko El Niño zmniejszyło opady i poziom wody w rzekach, co w ostatnich tygodniach utrudniło transport barek z węglem do portów eksportowych.

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Import Chin spada

We wrześniu import węgla do Chin spadł o 6% rok do roku. Wśród przyczyn OilPrice wymienia wystarczające zapasy w kraju, ograniczoną podaż z Indonezji oraz rosnące ceny importowe. W październiku spadek importu również wyniósł 6% w porównaniu z odpowiadającym miesiącem poprzedniego roku.

Starsza dyrektorka Fitch Ratings Jenny Huang powiedziała Reutersowi, że chińscy nabywcy nie spieszą się z aktywnym uzupełnianiem zapasów przy obecnych wysokich cenach, ponieważ mają komfortowy poziom rezerw i oczekują poprawy krajowej podaży. Fitch Ratings prognozuje utrzymanie wysokich cen węgla energetycznego w Azji w nadchodzących miesiącach z powodu ograniczenia podaży z Chin i Indonezji, a także utrzymującego się popytu w Japonii i Korei Południowej.

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