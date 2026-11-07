Chińscy inwestorzy wsparli w Afryce 19 projektów przetwarzania, rafinacji i produkcji opartej na minerałach o łącznej wartości 16,3 mld dolarów. Wynika to z raportu pekińskiej firmy konsultingowej Development Reimagined, informuje South China Morning Post.

Inwestycje w przetwórstwo

Badanie obejmuje zobowiązania Chin w ramach planu działania uzgodnionego po szczycie Forum Współpracy Chińsko-Afrykańskiej w 2024 roku. Do czerwca w 15 krajach afrykańskich odnotowano 32 projekty wydobywcze, poszukiwawcze i zagospodarowania złóż o łącznej wartości inwestycji 41,2 mld dolarów.

Spośród nich 19 projektów zakłada tworzenie wartości dodanej bezpośrednio w Afryce, a nie jedynie wydobycie surowców. W raporcie zaznaczono, że świadczy to o dążeniu afrykańskich rządów do rozwoju krajowego przetwarzania zasobów naturalnych. Jednocześnie mniejszy udział takich projektów w ujęciu finansowym wynika z kilku bardzo dużych transakcji, w których zobowiązania dotyczące lokalnego przetwarzania są ograniczone lub nie zostały jeszcze potwierdzone.

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Konkurencja o minerały krytyczne

Afryka jest ważnym dostawcą miedzi, kobaltu i rudy żelaza. Demokratyczna Republika Konga, Gwinea i Zimbabwe wprowadzały wcześniej zakazy lub ograniczenia eksportu minerałów, aby stymulować ich przetwarzanie w tych krajach.

Wśród monitorowanych projektów jest warta 23 mld dolarów eksploatacja złoża rudy żelaza Simandou w Gwinei, największego tego rodzaju na świecie. Stany Zjednoczone również starają się rozszerzyć dostęp do krytycznych minerałów Afryki: w grudniu ubiegłego roku podpisano umowę, która zapewniła amerykańskim firmom preferencyjny dostęp do określonych aktywów górniczych w DRK. Uczestnicy powiązani z USA rywalizują także o prawo do rozwoju kenijskiego złoża Mrima Hill, bogatego w pierwiastki ziem rzadkich i niob.

Starszy badacz Middle East Institute John Calabrese uważa, że Pekin łączy interesy komercyjne ze wzmacnianiem strategicznych wpływów, jednocześnie pozycjonując się jako partner industrializacji Afryki. Ostrzegł, że umowy dotyczące dostępu do minerałów, finansowania i zakupu produktów mogą ograniczać zdolność państw do samodzielnego decydowania, dokąd będą trafiać ich surowce i gdzie będzie tworzona wartość dodana.

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