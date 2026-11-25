Chińscy naukowcy wzmocnili pomiary kwantowe za pomocą 500 fotonów — Nature
Chińscy badacze stworzyli Fockopodobne stany kwantowe o średniej liczbie do 500 fotonów i zastosowali je do pomiaru przemieszczenia. W artykule opublikowanym 25 listopada 2026 roku Nature informuje, że eksperyment zapewnił wzmocnienie metrologiczne o 19,20±0,20 dB ponad standardową granicę kwantową.
Stan z wąskim rozkładem liczby fotonów
Zespół wykorzystał platformę nadprzewodzącej obwodowej elektrodynamiki kwantowej. Umożliwiła ona deterministyczne przygotowanie stanów sondy, w których rozkład liczby fotonów był znacznie węższy niż w stanie koherentnym o tej samej średniej liczbie fotonów.
Według autorów wariancję liczby fotonów udało się zmniejszyć o 21,5±1,1 dB w porównaniu ze stanem koherentnym. Badacze opisują otrzymane stany jako Fockopodobne: charakteryzują się one silnie skoncentrowanym rozkładem liczby fotonów.
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Kwantowa mikroskopia konfokalna
Do przygotowania i odczytu takich stanów autorzy zaproponowali metodę kwantowej mikroskopii konfokalnej w przestrzeni Focka. Podejście wykorzystuje analogię między klasyczną optyką falową a ewolucją stanu kwantowego w modzie bozonowym.
System zapewnia dwukierunkową konwersję między stanem koherentnym a Fockopodobną sondą. Jak wskazano w pracy, wymaga to obwodu kwantowego o głębokości operacyjnej rzędu jedności.
Autorzy uważają, że protokół udostępnia do eksperymentów i pomiarów niegaussowskie Fockopodobne sondy o dużej liczbie fotonów. Zaznaczają również możliwość rozszerzenia podejścia na inne platformy bozonowe oraz wielowymiarowe kwantowe układy wielocząstkowe.