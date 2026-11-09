Chińscy naukowcy przetestowali oczyszczacz krwi z komórek nowotworowych — South China Morning Post
W Szanghaju zespół naukowców pod kierownictwem Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju opracował system do usuwania z krwi krążących komórek nowotworowych. W testach na myszach z rakiem piersi urządzenie w połączeniu z chemioterapią opóźniało nawrót guza i wydłużało przeżycie zwierząt — informuje South China Morning Post.
Jak działa system
Badacze nazwali platformę „systemem czarnej dziury”. Pompa pobiera krew z lewej tętnicy szyjnej, przepuszcza ją przez zewnętrzny mikrofluidyczny zbiornik i zwraca do organizmu przez prawą żyłę szyjną. W zbiorniku komórki nowotworowe są wychwytywane przez przeciwciała ukierunkowane na białko EpCAM, które często występuje na powierzchni komórek rakowych, lecz nie występuje w prawidłowych składnikach krwi.
W eksperymencie laboratoryjnym system wychwycił ponad 99% ludzkich komórek raka piersi wprowadzonych do zbiornika przy niskiej prędkości przepływu. Przy prędkości 1,2 ml na godzinę skuteczność wychwytywania wyniosła około 95%. Badacze sprawdzili także to podejście na liniach komórkowych raka płuca i prostaty ekspresjonujących EpCAM.
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Wyniki u myszy
Po chirurgicznym usunięciu guzów myszy podzielono na cztery grupy: bez dodatkowej terapii, wyłącznie z chemioterapią, wyłącznie z oczyszczaniem krwi oraz z obiema metodami. W ciągu czterech tygodni obserwacji przeżyło 50% zwierząt, które otrzymały leczenie skojarzone. W grupach z jednym rodzajem terapii do 28. dnia przeżyło po 20% myszy, podczas gdy wszystkie zwierzęta bez leczenia pooperacyjnego padły.
Badanie opublikowano w recenzowanym czasopiśmie Microsystems & Nanoengineering. Autorzy podkreślają, że praca jest przede wszystkim dowodem słuszności koncepcji: przed zastosowaniem klinicznym system należy dostosować do większych objętości krwi, sprawdzić możliwość powtarzania procedur oraz ocenić długoterminowe bezpieczeństwo. Zespół pracuje także nad rozszerzeniem eksperymentów na większe modele szczurów.