Chińscy naukowcy opracowali urządzenie z łodyg lotosu i bakterii elektroaktywnych, które wytwarza energię elektryczną dzięki parowaniu wody. Podczas testów generator działał stabilnie przez ponad 30 dni, a układ 256 takich urządzeń zdołał zasilić telefon komórkowy przez przetwornik napięcia, informuje South China Morning Post.

Jak działa urządzenie

Naukowcy połączyli pionowe porowate kanały łodyg lotosu z bakteriami Geobacter sulfurreducens. Łodygi umieszczano na 24 godziny w mieszaninie bakteryjnej, aby mikroorganizmy zasiedliły wewnętrzne kanały. Następnie materiał suszono metodą suszenia sublimacyjnego i mocowano po obu stronach tytanowe elektrody siatkowe.

Gdy łodyga zostaje zanurzona w wodzie, jej kanały transportują wilgoć i naładowane jony ku górze. Podczas parowania dodatnio naładowane jony gromadzą się w pobliżu górnej elektrody, tworząc różnicę potencjałów i zapewniając ciągłe wytwarzanie prądu o niskim napięciu.

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Testy i możliwe zastosowania

Trzy generatory połączone szeregowo były w stanie zasilić kalkulator. Sześć urządzeń zapewniło działanie małej lampy i wyświetlacza z elektronicznym atramentem. Układ o wymiarach 16 na 16, składający się z 256 generatorów, po podniesieniu napięcia zasilił telefon komórkowy.

Kierownik badania, profesor Uniwersytetu Rolniczego i Leśnego Fujian Hu Qichang, zaznaczył, że technologia może być przydatna dla autonomicznych czujników oraz systemów monitorowania gleby, wody i środowiska. Jednocześnie autorzy pracy wskazali na problemy związane z kosztami, obróbką materiałów oraz różnicami między naturalnymi łodygami a bakteryjnymi biofilmami, które utrudniają masową produkcję. W przyszłości zespół planuje opracowywać materiały syntetyczne z ukierunkowanymi mikrokanałami.

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