Chińscy naukowcy stworzyli laboratoryjny prototyp urządzenia do pozyskiwania tlenu z dwutlenku węgla, który jest rozważany jako możliwy element przyszłych systemów podtrzymywania życia na Marsie. Podczas testów urządzenie rozłożyło ponad połowę dostarczonego do niego CO₂ — informuje South China Morning Post.

Komora reakcyjna urządzenia ma średnicę nieco mniejszą niż 5 cm, czyli mniej więcej wielkość piłeczki golfowej. Działa w temperaturze pokojowej, w przeciwieństwie do instrumentu MOXIE, który NASA zainstalowała na łaziku Perseverance. Do działania MOXIE konieczne jest podgrzanie marsjańskiego powietrza do 800 stopni Celsjusza.

Mikrofale i magnesy

W chińskim rozwiązaniu do rozkładania dwutlenku węgla wykorzystuje się mikrofale i silne magnesy. Magnesy wprawiają elektrony w ruch, a mikrofale przekazują im energię. Wzbudzone elektrony rozbijają cząsteczki CO₂, tworząc tlen i tlenek węgla.

Naukowcy zaznaczyli, że kluczowym problemem było zmniejszenie rozmiaru komory reakcyjnej. W zwykłych warunkach mikrofale o takiej częstotliwości nie mogą przechodzić przez rurkę węższą niż około 7 cm. Zespół opracował specjalnie ukształtowane ceramiczne okno, które kieruje fale do bardziej kompaktowej komory.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kolejne testy

Prototyp testowano w niewielkiej komorze próżniowej otoczonej elektromagnesami, doprowadzając do niej dwutlenek węgla i śledząc reakcje na podstawie emitowanego światła. Urządzenie działało przy mocy zaledwie 10 watów. Według autorów pracy dwutlenek węgla stanowi około 95% atmosfery Marsa.

Autorzy artykułu, który ma zostać opublikowany w grudniowym wydaniu Journal of Deep Space Exploration, planują dokładnie zmierzyć wydajność urządzenia w produkcji tlenu oraz jego zużycie energii. Chcą także przetestować system na mieszaninie gazów bliższej rzeczywistej atmosferze Marsa, zmniejszyć całe urządzenie poprzez zmianę częstotliwości mikrofal oraz opracować sposób zbierania tlenu i zasilania urządzenia energią słoneczną.

Według szacunków zespołu do długotrwałego pobytu na Marsie każdy astronauta potrzebuje około 0,8–1 kg tlenu dziennie.

Czytaj nas na