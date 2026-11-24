Naukowcy z Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju w Chinach wraz z międzynarodowymi współpracownikami opracowali bezbateryjne urządzenie do elektrostymulacji ran, które w testach na myszach przyspieszyło regenerację tkanek. System mierzy również impedancję elektryczną w obszarze rany i przesyła dane na smartfon, podaje News-Medical.

Zasilanie z odległości ponad 8 metrów

Urządzenie pozyskuje energię z sygnałów radiowych w zakresie Wi-Fi i przekształca ją w prąd stały. Autorzy zaznaczają, że może ono działać w odległości ponad 8 metrów od specjalnego źródła sygnału, bez potrzeby użycia baterii. Ma to zmniejszyć zależność systemu od precyzyjnego umiejscowienia nadajnika, charakterystyczną dla urządzeń z bezprzewodowym zasilaniem bliskiego pola.

Wokół rany umieszcza się elektrody w kształcie pierścienia wykonane z kompozytu alkoholu poliwinylowego i molibdenu. Tworzą one zlokalizowane pole elektryczne, a także są wykorzystywane do okresowych pomiarów impedancji. Elektrody zachowywały stabilne działanie podczas zginania, zwilżania i odkształceń mechanicznych. Według badaczy nie przegrzewały się podczas stymulacji i oddzielały się wraz ze strupem, dlatego nie trzeba było usuwać ich w osobnej procedurze.

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Wyniki testów na myszach

Platformę sprawdzono na modelu pełnej grubości ran wyciętych u myszy. Codzienna elektrostymulacja przyspieszyła zamykanie ran i wiązała się z lepszym tworzeniem tkanki ziarninowej, większą gęstością kolagenu, aktywniejszym tworzeniem naczyń oraz regeneracją mieszków włosowych.

Analiza RNA wykazała spadek aktywności szeregu mediatorów stanu zapalnego i chemokin, w tym Il6, Ccl2, Ccl20 i Cxcl5, a także wzrost aktywności genów keratynowych, w tym Krt10. Badania laboratoryjne potwierdziły wysoką żywotność fibroblastów, a testy biokompatybilności nie wykazały odchyleń histologicznych w głównych narządach myszy.

Badanie opublikowano w czasopiśmie eScience. Autorzy zastrzegają, że przed zastosowaniem klinicznym potrzebne są badania na większych zwierzętach i ranach u ludzi, a także doprecyzowanie napięcia, częstotliwości i czasu trwania stymulacji. Osobno należy również sprawdzić działanie systemu z wykorzystaniem zwykłych sygnałów Wi-Fi, ponieważ w eksperymencie zastosowano specjalne źródło fal radiowych.

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