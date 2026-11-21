Chińscy naukowcy zaproponowali, aby do 2030 roku przetestować na Księżycu co najmniej jedną technologię pozyskiwania zasobów, w tym wydobywanie lodu lub tlenu z księżycowego gruntu. Wynika to z mapy drogowej przygotowanej przez głównego konstruktora chińskiego programu księżycowego Wu Weirena i jego zespół, informuje South China Morning Post.

Autorzy pracy uważają, że technologię należy sprawdzić podczas następnej zrobotyzowanej misji Chang’e lub planowanego przez Chiny załogowego lądowania na Księżycu. Jako kolejny etap wskazali utworzenie do 2040 roku niewielkiej instalacji demonstracyjnej do produkcji wody, tlenu i materiałów budowlanych. Do 2050 roku mapa drogowa przewiduje wydobycie zasobów pozaziemskich na pełną skalę.

Plany rozwoju sektora kosmicznego

Wu Weiren i jego współpracownicy zaznaczyli, że w ciągu najbliższych 20 lat zagospodarowanie zasobów pozaziemskich może przejść od badań naukowych i przełomów technologicznych do zastosowań przemysłowych. Jednocześnie autorzy przyznali, że Chiny wciąż nie mają odrębnej strategii państwowej ani średnio- i długoterminowego planu rozwoju oraz wykorzystania zasobów pozaziemskich.

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Badacze wezwali również Pekin do aktywniejszego angażowania prywatnych firm w misje w daleką przestrzeń kosmiczną. Ich zdaniem takim firmom nadal brakuje jasnych mechanizmów udziału w dużych programach. Zespół zaproponował utworzenie krajowego funduszu wspierającego sektor: misje państwowe powinny odgrywać wiodącą rolę, prywatni inwestorzy powinni się włączać, a popyt rynkowy powinien wpływać na dalszy rozwój.

Strategiczne orbity w pobliżu Księżyca

Naukowcy osobno zwrócili uwagę na strategiczne znaczenie określonych obszarów przestrzeni kosmicznej. Należą do nich punkty Lagrange’a, w których wpływ grawitacyjny Ziemi i Księżyca albo Słońca i Ziemi równoważy się, co pozwala statkowi kosmicznemu utrzymywać pozycję przy niewielkim zużyciu paliwa.

Chiny już wykorzystywały taką pozycję: satelita przekaźnikowy Queqiao, wystrzelony w 2018 roku, zapewniał łączność z lądownikiem Chang’e-4 po niewidocznej stronie Księżyca. Stany Zjednoczone z kolei podczas lotu testowego Artemis I w 2022 roku umieściły bezzałogową kapsułę Orion na odległej orbicie wstecznej wokół Księżyca.

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