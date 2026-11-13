Chińskie ćwiczenia nie stworzyły blokady Tajwanu — France 24

Chińskie manewry wojskowe wokół Tajwanu, trwające od początku listopada, nie przerodziły się w faktyczną blokadę wyspy. Powszechnie rozpowszechniana w mediach społecznościowych animowana mapa, na której chińskie samoloty i statki rzekomo całkowicie otoczyły Tajwan, błędnie interpretuje sytuację, informuje France 24.

Obecność wojskowa i żegluga cywilna

Według sekretarza generalnego Rady Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu Josepha Wu 3 listopada w zachodniej części Oceanu Spokojnego znajdowało się około 100 okrętów chińskiej marynarki wojennej i straży przybrzeżnej. Tego samego dnia Ministerstwo Obrony Narodowej Tajwanu odnotowało w pobliżu wyspy 49 chińskich samolotów wojskowych.

Jednocześnie w ciągu 24 godzin między 8 a 9 listopada tajwańskie wojsko odnotowało tylko jeden chiński samolot na północ od Tajwanu i osiem chińskich statków w pobliżu wyspy. Zdaniem Emmanuela Vérona, pracownika naukowego departamentu geopolityki HEC Paris, taka liczba statków nie wystarcza do zorganizowania blokady.

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Żegluga cywilna wokół Tajwanu również trwała. W szczególności kontenerowiec One Hanoi 3 listopada opuścił port Kaohsiung na południu wyspy i wpłynął do Cieśniny Tajwańskiej.

Ćwiczenia w kilku kierunkach

Véron nazwał operację dużą i zaznaczył, że zaangażowane są w nią różne rodzaje chińskich wojsk, a także statki straży przybrzeżnej i pomocnicze jednostki rybackie. Według niego manewry odbywają się nie tylko po zachodniej stronie Tajwanu, najbliższej Chinom kontynentalnym, ale także na północy, południu i w centralnej części regionu.

Chińskie władze nie ogłosiły wcześniej rozpoczęcia operacji. Ekspert uważa, że działania te są ćwiczeniami w rzeczywistych warunkach geograficznych i operacyjnych: mają przećwiczyć możliwą operację wojskową, sprawdzić możliwości oraz wywierać presję na rząd Tajwanu i jego sojuszników, a nie świadczyć o nieuchronnym zajęciu wyspy.

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