Chińskie niezależne rafinerie kupują więcej ropy naftowej z Iraku za pośrednictwem międzynarodowych traderów surowcowych. Jak informuje OilPrice, powołując się na Bloomberga, taki sposób zakupów różni się od zwyczajowej praktyki tych przedsiębiorstw.

Dostawy do Szantungu

Chińskie niezależne rafinerie, znane w branży jako teapots, przez lata kupowały przecenioną ropę irańską i rosyjską. Według OilPrice łańcuchy dostaw zmieniły się z powodu wojny między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem. Publikacja twierdzi również, że blokada irańskich portów przez Stany Zjednoczone sparaliżowała eksport ropy z Iranu, podczas gdy rosyjska ropa podrożała.

W tych warunkach chińskie rafinerie kupują iracki surowiec za pośrednictwem dużych traderów. Według OilPrice większość takich dostaw zapewnia Mercuria: trader transportuje ropę własnymi tankowcami bezpośrednio do portów Szantungu.

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Iracka ropa na tle nadpodaży

Założycielka firmy badawczej sektora energetycznego GL Consulting, Liao Na, powiedziała Bloombergowi, że iracka ropa stała się jednym z beneficjentów w tym okresie. Jej zdaniem inni dostawcy z Zatoki Perskiej również mogą aktywniej dostarczać surowiec chińskim niezależnym rafineriom. Nazwała te zakłady jednym z nielicznych segmentów o stabilnym popycie na rynku z nadwyżką podaży.

OilPrice zauważa, że Międzynarodowa Agencja Energetyczna, Goldman Sachs i JPMorgan prognozowały powrót nadwyżki podaży na rynku ropy do końca roku. Jednocześnie MAE oceniała straty dostaw w ciągu roku jako wyższe niż straty popytu. Publikacja informuje również o spadku cen ropy w związku z prognozami nadwyżki podaży.

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