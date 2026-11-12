Chińskie firmy działające w dziedzinie sztucznej inteligencji próbują wynajmować moce obliczeniowe oparte na procesorach Nvidia w centrach danych poza Chinami. Według trzech osób zaznajomionych ze sprawą obawiają się, że skandal związany z dyrektorem generalnym Nvidia Jensenem Huangiem może skłonić USA do zaostrzenia ograniczeń dotyczących zdalnego dostępu do zaawansowanych chipów.

Rezerwowanie zasobów

Jak informuje The Hindu, duża chińska firma chmurowa omawiała wewnętrznie, czy powinna zabezpieczyć dostęp do mocy Nvidia za granicą. Niektóre inne firmy również zwracały się do operatorów centrów danych z pytaniem o rezerwację takich zasobów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Amerykańskie ograniczenia eksportowe

Waszyngton już ogranicza eksport do Chin najnowocześniejszych chipów Nvidia do sztucznej inteligencji, dążąc do utrzymania technologicznej dominacji USA w tej ważnej branży. Jednocześnie chińskie firmy mogą zdalnie korzystać z takich procesorów, wynajmując zasoby obliczeniowe w zagranicznych centrach danych. Ich działania wskazują na obawy przed możliwym zamknięciem tej możliwości w systemie amerykańskiej kontroli eksportu.

Czytaj nas na