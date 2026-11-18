Chińskie okręty zaopatrzeniowe co najmniej osiem razy przeszły przez cieśniny Miyako i Ōsumi w południowo-zachodniej Japonii podczas przedłużonego rozmieszczenia lotniskowca Liaoning w zachodniej części Pacyfiku. Jak poinformował South China Morning Post, gazeta zliczyła przepłynięcia na podstawie komunikatów japońskiego Ministerstwa Obrony: miały one miejsce od 16 października do środy.

Cieśniny Miyako i Ōsumi zapewniają przejście między Morzem Wschodniochińskim a zachodnią częścią Pacyfiku. Wśród zauważonych jednostek były 50-tysięcznotonowy szybki okręt wsparcia bojowego Hulunhu typu 901, a także trzy 23-tysięcznotonowe okręty zaopatrzeniowe typu 903A — Taihu, Chaohu i Kekesilihu. Hulunhu wykonał cztery przejścia, a pozostałe trzy jednostki łącznie kolejne cztery.

Zaopatrzenie dla grupy lotniskowcowej

Hulunhu może uzupełniać zapasy okrętów wojennych przy burcie, z rufy i drogą powietrzną. Jest zdolny jednocześnie dostarczać ładunki suche i płynne, w tym amunicję, słodką wodę i paliwo. Takie okręty mają szczególne znaczenie dla lotniskowcowych grup uderzeniowych, które potrzebują paliwa lotniczego do działania lotnictwa pokładowego.

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Grupa lotniskowcowa Liaoninga 14 października przeszła przez cieśninę Miyako na Ocean Spokojny, po czym wpłynęła na Morze Południowochińskie i przeszła przez morza Sulu i Celebes, poruszając się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wokół Filipin. Pod koniec października i na początku listopada grupa prowadziła ćwiczenia na Morzu Filipińskim na wschód od Filipin.

Przedłużone rozmieszczenie

W skład grupy wchodzą sam Liaoning, duże niszczyciele rakietowe typu 055 Wuxi i Anshan, a także niszczyciel rakietowy typu 052D Huainan. Okręty zaopatrzeniowe nie wchodziły w skład tego zgrupowania w trakcie przedłużonego okresu: Chiny wykorzystywały je oddzielnie do zabezpieczenia operacji.

Według gazety Liaoning może pobić własny rekord długości rozmieszczenia na Pacyfiku — 40 dni, ustanowiony w czerwcu. Osobno zdjęcia satelitarne pokazały powrót chińskiego lotniskowca Fujian po ćwiczeniach na Morzu Południowochińskim do bazy Yulin na wyspie Hainan. Inny chiński lotniskowiec, Shandong, od stycznia jest remontowany w Yulinie.

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