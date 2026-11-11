Chińscy wydawcy gier mobilnych do połowy 2026 roku uzyskali 40% światowych przychodów ze stu najbardziej dochodowych projektów, podczas gdy udział amerykańskich firm wyniósł 16,5%. Na początku 2024 roku USA i Chiny były niemal na równi pod tym względem, jednak chińskie studia znacząco umocniły swoją pozycję dzięki takim grom jak Honor of Kings i Whiteout Survival — informuje The Japan Times, powołując się na dane Sensor Tower.

Światowy rynek gier mobilnych jest obecnie wyceniany na 121 mld dolarów. Chińscy wydawcy tworzą 40 ze 100 najpopularniejszych gier mobilnych na świecie — dziesięć lat temu było ich 21. W tym samym okresie liczba projektów amerykańskich wydawców w tym rankingu spadła z 22 do 13.

USA stały się największym zagranicznym rynkiem Chin

Największym zagranicznym rynkiem dla chińskich gier mobilnych w ubiegłym roku stały się same USA. Chińskie tytuły zapewniły tam ponad 18% przychodów ze 100 najlepszych gier, podczas gdy na początku dekady wskaźnik ten wynosił 8%. Udział amerykańskich wydawców w przychodach tego segmentu na krajowym rynku USA zmniejszył się w tym czasie z 40% do mniej niż 30%.

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Do połowy 2026 roku chińskie gry przynosiły w USA około 47 dolarów kwartalnego przychodu na jednego aktywnego użytkownika. To niemal sześć razy więcej niż średnia dla gier amerykańskich — 8 dolarów, która w ciągu ostatniej dekady nie zmieniła się znacząco.

Przewaga skali i kosztów

Chiński rynek liczy około 680 mln graczy, co daje lokalnym studiom możliwość dopracowywania modeli monetyzacji przed wejściem za granicę. Według szacunków Niko Partners Honor of Kings zarobiło ponad 30 mld dolarów od premiery, a tylko w pierwszej połowie 2026 roku jego przychody mogły sięgnąć 1 mld dolarów.

Amerykańscy deweloperzy jednocześnie mierzą się z wyższymi kosztami personelu. Według danych z badania Game Developers Conference średnie wydatki na jednego dewelopera w USA wynoszą 142 tys. dolarów rocznie. W Szanghaju średnie roczne wynagrodzenie twórcy gier szacuje się na około 50 tys. dolarów. Część amerykańskich firm już angażuje chińskie studia do produkcji gier, a inne próbują odchodzić od modelu darmowych gier z zakupami wewnątrz aplikacji lub przechodzić na platformy internetowe.

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