Chiński producent samochodów BYD poinformował, że jego łączna sprzedaż samochodów osobowych w Japonii przekroczyła 10 tys. od początku dostaw w styczniu 2023 roku. Pierwsze 5 tys. aut firma sprzedała w około dwa i pół roku, a kolejne 5 tys. — w około 15 miesięcy, podaje InsideEVs.

Sprzedaż kompaktowego samochodu elektrycznego

Jednym z czynników wzrostu był elektryczny kei car BYD Racco, opracowany na rynek japoński. Model z wysokim nadwoziem, kompaktowymi wymiarami i przesuwnymi tylnymi drzwiami wszedł na rynek 28 lipca. W ciągu pierwszych dwóch tygodni BYD otrzymał 1002 zamówienia na Racco — było to najszybsze tempo napływu zamówień na jakikolwiek model marki w Japonii. Do końca sierpnia liczba zamówień wzrosła do około 1500.

Około 80% nabywców Racco wybrało wersję 300 Premium o większym zasięgu. BYD oświadczył, że zainteresowanie kompaktowym samochodem elektrycznym przyczyniło się również do rekordowej miesięcznej liczby zamówień na całą japońską gamę marki w sierpniu: potencjalni nabywcy Racco zapoznawali się także z innymi modelami producenta.

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Konkurencja z Nissanem Sakura

W październiku sprzedano 607 samochodów BYD Racco, o 37% więcej niż we wrześniu. W tym samym miesiącu sprzedano 878 Nissanów Sakura, który źródło określa jako najlepiej sprzedający się samochód elektryczny w Japonii. Tym samym wynik Racco stanowił niemal 70% sprzedaży Sakury.

Podstawowa wersja Racco kosztuje od 2,145 mln jenów, ma baterię o pojemności 22,4 kWh i zasięg 210 km według cyklu WLTC. Nissan Sakura zaczyna się od 2,449 mln jenów, jest wyposażony w baterię o pojemności 20 kWh i ma deklarowany zasięg 180 km. Wersja Racco z baterią 35,8 kWh i zasięgiem 320 km kosztuje od 2,398 mln jenów. Jednocześnie wyższa państwowa dopłata do Sakury może sprawić, że Nissan będzie tańszy dla kupującego mimo wyższej ceny początkowej.

W Japonii BYD oferuje sześć modeli osobowych z portem ładowania: pięć w pełni elektrycznych samochodów — Racco, Dolphin, Seal, Atto 3 i Sealion 7 — oraz hybrydowego Sealiona 6 ładowanego z sieci.

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