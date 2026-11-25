Chiński producent samochodów BYD rozpoczął wyłączne negocjacje z Ineos Automotive w sprawie przejęcia zakładu w Hambach, w francuskim departamencie Mozela, w pobliżu granicy z Niemcami. Transakcja może umożliwić spółce uruchomienie produkcji samochodów we Francji i wzmocnienie jej obecności na rynku europejskim, podaje Euronews.

Zakład w Hambach

Zakład w Hambach otwarto pod koniec lat 90. w celu produkcji kompaktowych samochodów Smart. Od 2020 roku należy on do brytyjskiej grupy Ineos, która obecnie montuje tam samochody terenowe Grenadier. Finalizacja transakcji zależy od konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Wiceprezes wykonawcza BYD Stella Li oświadczyła, że firma dąży do zapewnienia zakładowi długoterminowej przyszłości, zachowania miejsc pracy oraz stworzenia nowych możliwości dla pracowników i regionalnych dostawców. BYD poinformowało również o zamiarze oferowania europejskim kierowcom modeli produkowanych we Francji.

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Produkcja bliżej klientów

Baza przemysłowa w Europie mogłaby pomóc BYD ograniczyć wpływ ceł Unii Europejskiej na pojazdy elektryczne importowane z Chin. Lokalna produkcja może również ułatwić przestrzeganie przyszłych zasad Made in Europe, które będą preferować samochody z dużym udziałem komponentów produkowanych lokalnie.

Według Euronews BYD w 2025 roku stało się największym na świecie producentem pojazdów elektrycznych, wyprzedzając Teslę. W ubiegłym roku firma sprzedała 4,6 mln samochodów z różnymi rodzajami układów napędowych i nadal rozszerza działalność poza Chinami.

Prezydent Francji Emmanuel Macron z zadowoleniem przyjął ogłoszenie, łącząc je z polityką przyciągania inwestycji oraz działaniami Francji na poziomie europejskim na rzecz zachęcania producentów samochodów do lokalizacji produkcji. Minister przemysłu Sébastien Martin oświadczył, że projekt może zapewnić pracownikom zakładu większą pewność i przyczynić się do rozwoju francuskiego przemysłu motoryzacyjnego.

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