Chiński producent samochodów BYD rozpoczął wyłączne negocjacje w sprawie przejęcia byłej fabryki Smart we francuskim Hambach. Planowana transakcja nadal zależy od konsultacji z radą pracowników zakładu, informuje Der Spiegel, powołując się na oświadczenie firmy.

Produkcja we Francji

Obecnie wszystkie samochody BYD sprzedawane w Europie są produkowane w Chinach. Potencjalne przejęcie zakładu w Hambach może być krokiem w kierunku uruchomienia produkcji firmy we Francji.

Wiceprezes wykonawcza BYD Stella Li oświadczyła, że firma liczy na długoterminową obecność w Europie. Jak zaznaczyła, planowane inwestycje w Hambach odzwierciedlają zaufanie BYD do Francji oraz dążenie do rozwoju biznesu na rynku europejskim. Der Spiegel zauważa, że Li odwiedziła zakład latem.

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Były zakład Smart

Mercedes produkował w zakładzie w Lotaryngii dwuosobowe samochody Smart do 2020 roku. Następnie obiekt przeszedł do Ineos Automotive.

Chińscy producenci samochodów coraz aktywniej poszukują mocy produkcyjnych w Europie w związku z inicjatywą Komisji Europejskiej Industrial Accelerator Act. Ma ona powiązać państwowe zachęty dla pojazdów elektrycznych z produkcją w UE: samochody muszą być montowane w Unii Europejskiej, a co najmniej 70% wartości ich komponentów ma przypadać na produkty wytworzone w UE.

Doradca kierownictwa BYD Alfredo Altavilla oświadczył, że z powodu tych planowanych przepisów chińscy producenci szukają fabryk w Europie. BYD buduje także pierwszy europejski zakład na Węgrzech, gdzie przewidziano spawalnię i tłocznię, linię lakierniczą, biura oraz apartamenty.

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